"Lvíčata" míří na evropský šampionát. K postupu z baráže stačila domácí remíza

Čeští fotbalisté do 21 let remizovali v domácí odvetě play off s Belgií 1:1 a v součtu s úvodní páteční výhrou 2:0 na hřišti soupeře postoupili na mistrovství Evropy. "Lvíčata" se na závěrečném turnaji představí potřetí za sebou, při minulých dvou účastech vypadla ve skupině.

Baráž o ME do 21 let Česko - Belgie: Patrik Vydra a Senne Lammens | Foto: ČTK

Výběr trenéra Jana Suchopárka prohrával v Hradci Králové před 9019 diváky od 51. minuty, kdy se trefil Jame Steuckers. Domácí vyrovnali v 79. minutě poté, co si dal vlastní gól Zeno Van Den Bosch.

Šampionát bude v příštím roce hostit od 11. do 28. června Slovensko. Losování skupin proběhne v úterý 3. prosince v Bratislavě.

Trenér Suchopárek si postupem prodloužil angažmá u fotbalové jednadvacítky minimálně do konce šampionátu.

"Kdybychom nepostoupili do baráže, skončil bych na konci října. Když se povedlo jít do baráže, měl jsem ještě měsíc na to, abych s týmem pracoval. Kdybychom dnes nepostoupili, skončil bych na konci listopadu. Když jsme postoupili, řekl jsem, že bychom mohli zůstat do konce června," prohlásil pětapadesátiletý Suchopárek,

V 18. minutě Matazo střelou zpoza vápna protáhl gólmana Horníčka. Po půlhodině hry Olaigbeho rána z hranice šestnáctky skončila těsně mimo.

Domácí hrozili především z protiútoků, zajímavější příležitost si ale vypracovali až v nastavení úvodního dějství, kdy Jurásek potáhl míč středem hřiště, jenže vypálil vedle.

Po přestávce Sejk vystřelil na přední tyč, brankář Lammens si ale s jeho pokusem poradil. Belgičané vzápětí v 51. minutě udeřili. Steuckers si navedl míč na levačku a utaženou střelou na zadní tyč zdramatizoval dvojzápas.

"Lvíčata" přidala a po téměř hodině hry Harušťák přízemní střelou těsně minul. V 63. minutě stoper Spáčil ve vápně povalil na zem Van Heldena, litevský sudí Lukjančukas však naštěstí pro domácí výběr očividný faul neposoudil jako penaltu.

O šest minut později střídající Daněk našel za hostující obranou Vydru, jenž ale vyběhnutého Lammense nepřehodil. Na opačné straně Steuckersovu zblokovanou ránu Horníček s obtížemi vytáhl na roh.

Domácí se dočkali srovnání v 79. minutě. Daněk nacentroval z rohového kopu před branku a Van Den Bosch si nešťastně srazil míč do vlastní sítě. "Lvíčata" už poté zápas víceméně v klidu dohrála a oslavila postup.

Play off o mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v roce 2025 - odveta:

Česko - Belgie 1:1 (0:0)

Branky: 79. vlastní Van Den Bosch - 51. Steuckers. Rozhodčí: Lukjančukas - Mirauskas, Stepanovas (všichni Lit.). ŽK: Sejk, Chaloupek - Olaigbe, Matazo, Stroeykens, Sylla. Diváci: 9019. První zápas: 2:0, postoupilo Česko.

Česko: Horníček - Chaloupek, Prebsl, Spáčil - Suchomel, Vydra, Langhamer (64. Sojka), Harušťák - Karabec (46. Daněk), Jurásek (64. Fila) - Sejk (89. Kričfaluši). Trenér: Suchopárek.

Belgie: Lammens - Van Helden, Spileers, Van Den Bosch (83. Schingtienne), Dams (76. Sagrado) - Steuckers, Stroeykens, Keita (46. Delorge), Matazo - Stassin (83. Sylla), Olaigbe (76. Bassette). Trenér: Swerts.