Baník žije, porazil Zlín a srovnal Duklu. Sezona vyvrcholí nemilosrdnou řeží o přežití

Fotbalisté Ostravy porazili ve 4. kole nadstavby Zlín 2:0 a bodově se dotáhli na Duklu, která prohrála 0:2 v Teplicích. Za týden v neděli se oba soupeři utkají v Praze v souboji o odvrácení přímého sestupu. Baník zakončil základní část na posledním místě a v případě rovnosti by skončil za svým soupeřem, pro účast v baráži tak musí na Julisce zvítězit.
Utkání na Stínadlech rozhodl gólem v 74. minutě Jan Fortelný, který si dnes připsal 100. start v nejvyšší soutěži. Pojistku přidal v nastavení střídající ligový debutant Idris Hopi. Dukla hrála od 65. minuty bez vyloučeného Kevina-Prince Milly, v závěru uviděl červenou kartu i jeho spoluhráč Eric Hunal.
Už ve druhé minutě brankář Trmal po nepřesvědčivém vyběhnutí skopl Mikuše a sudí Berka mu ihned zapískal faul k nelibosti hostů, kteří mohli pokračovat ve výhodě. Teplický gólman dostal čtvrtou žlutou kartu a kvůli disciplinárnímu trestu v posledním kole nedosáhne na plný počet odehraných minut v ligovém ročníku. Z následné standardní situace zahrozil hlavou Milla.
Dukla by si tříbodovým ziskem zajistila baráž a v prvním poločase byla jasně aktivnější, Severočeši nevyslali směrem na bránu soupeře ani jeden střelecký pokus. V 25. minutě běžel Gilbert sám na Trmala, po jehož zákroku se míč odrazil zpátky k záložníkovi z Trinidadu a Tobaga. Podle rozhodčích si ho ale zpracoval rukou a gól neplatil. Dejvický celek potvrdil, že má s 23 vstřelenými góly nejhorší útok ligy.
Po změně stran se domácí probudili a hra se vyrovnala. V 56. minutě se protlačil do zakončení Daniel Mareček, jeho střelu z otočky brankář Bačkovský vyrazil. Z protiútoku proletěl Mikušův pokus půl metru kolem vzdálenější tyče.
V další slibné příležitosti se ocitl Milla, Trmal s jeho slabým zakončením neměl problémy. Kamerunský útočník byl ke své smůle v hlavní roli i v 65. minutě, kdy po vzájemném souboji a mírném odstrčení trefil soupeře nohou do rozkroku a sudí Berka ho bez váhání vyloučil.
Ostrava v souběžně hraném utkání vedla, a tak se musela Dukla i v oslabení tlačit do útoku, bod by pro ni v tabulce nic neřešil. Místo toho si ale v 74. minutě našel po rohovém kopu odražený míč Fortelný a "koníčkem" ho o zem poslal do sítě. Sedmadvacetiletý záložník se v lize trefil po více než dvou letech.
V 87. minutě po chybě Bačkovského mohl zakončit do odkryté brány Hopi, kterého na poslední chvíli zfauloval Hunal a rozhodčí ho po poradě s videorozhodčím vyloučil. Osmnáctiletý útočník, který v pátek podepsal v Teplicích první profesionální smlouvu, se dočkal z poslední akce zápasu. V páté minutě nastavení si zaběhl za obranu, udělal Bačkovskému kličku a zakončil.
"Skláři" v lize neprohráli s Duklou pošesté za sebou, stejnou bilanci proti ní mají i na svém stadionu.
Rozjetá Boleslav
Mladá Boleslav vyhrála na Slovácku 3:0. O její výhře rozhodly dva góly Josefa Koláříka v první půli, výhru po hodině hry pojistil střídající Jiří Klíma. Středočeši bodovali ve 12 z posledních 13 kol a dostali se do čela skupiny o záchranu. Tým z Uherského Hradiště prohrál po třech utkáních, zůstal čtrnáctý a z této pozice půjde i do baráže.
Slovácko už pojalo duel jako přípravu na baráž, trenér Roman Skuhravý nechal odpočívat mimo jiné Havlíka, poprvé od začátku hrál mladík Fiala. Rovněž hosté s jistotou záchrany dali šanci dalším hráčům širšího kádru.
Úvod utkání patřil Středočechům, kteří lépe kombinovali a zlobili tím obranu Slovácka. Odměnou jim byl vedoucí gól v 17. minutě. Lehký posunul míč na zcela volného Koláříka, jehož střela z hranice pokutového území se otřela o tyč a skončila v síti.
Domácí zpřesnili hru a snažili se otevřít boleslavskou tvrz z křídelních prostor. Po akci Fialy a Koscelníka balon jen prosvištěl kolem Vorla, neboť sprintující Blahút na něj nedosáhl. Byl to jediný náznak šance týmu z Uherského Hradiště, který však pykal za nedůslednost v defenzivě. Ve 27. minutě se opět velmi snadno dostal k míči v brejku Kolářík a opět si s ním poradil výtečně, neboť střelou k tyči navýšil vedení svého týmu. Devatenáctiletý záložník si v ligové sezoně polepšil na pět tref a poprvé v kariéře prožil v nejvyšší soutěži dvougólový zápas.
Snaha o korekci nepříznivého stavu narážela u domácích na řadu nepřesností v rozehrávce, což bylo hlavním důvodem toho, že si nevypracovali ani náznaky šancí. Jedinou příležitosti jim nabídla ve 41. minutě hrubka v rozehrávce Středočechů, po níž střílel z 16 metrů vedle Fiala.
Domácí kouč oživil po přestávce hru třemi čerstvými hráči, zlepšil se tím přechod do útoku i kombinace, nicméně ke gólovým šancím to nevedlo. Střelu Argentince Marinelliho obrana Boleslavi srazila na roh stejně jako Tetourův pokus.
Hosté hrozili z brejků, které měly větší nebezpečnost než optická převaha Slovácka. Střelu Lehkého vyrazil Heča na roh, Karafiátova rána skončila jen na boční síti. V 62. minutě odcentroval Karafiát a na malém vápně jej sklepl do sítě střídající Klíma pár vteřin po svém příchodu na hřiště. V ročníku nejvyšší soutěže se dočkal třetího zásahu, navíc proti bývalému zaměstnavateli.
Tříbrankové manko už bylo nad síly domácích, čestný úspěch mohl zaznamenat Blahút, na druhé straně byl blízko hattricku Kolářík. Mezi tyče se nevešla ani další Tetourova střela. V 83. minutě rozvlnil síť Koscelník, ale gólovou radost domácím vzala ofsajdová pozice, kterou potvrdilo video.
Mladá Boleslav si výhrou vylepšila bilanci se Slováckem, vyhrála s ním teprve druhé z posledních 13 ligových utkání, přičemž předchozí čtyři skončily remízou. Venku v nejvyšší soutěži bodovala posedmé za sebou.
4. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o záchranu:
1. FC Slovácko - FK Mladá Boleslav 0:3 (0:2)
Branky: 17. a 27. Kolářík, 62. Klíma. Rozhodčí: Starý - Slavíček, Ježek - Kvítek (video). Bez karet. Diváci: 2452.
Slovácko: Heča - Ndefe, Stojčevski, Rundič (67. Mulder) - Koscelník, Trávník (46. Havlík), Tetour, Blahút - Kostadinov (46. Krmenčík) - Juroška (77. Suchan), Fiala (46. Marinelli). Trenér: R. Skuhravý.
M. Boleslav: Vorel - Mareš, Králik, Karafiát, Hybš - Donát (82. Zíka), Kozel - Lehký (82. Penner), Langhamer (73. Kostka), Kolářík (73. Šubert) - Kabongo (61. Klíma). Trenér: Majer.
Baník Ostrava - FC Zlín 2:0 (1:0)
Branky: 9. vlastní Kopečný, 90.+1 Frydrych. Rozhodčí: J. Beneš - Zoufalý, A. Beneš - Adámková (video). ŽK: Machalík. ČK: 18. Černín (oba Zlín). Diváci: 7901.
Ostrava: Jedlička - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Bewene, Musák (87. Planka), Kričfaluši (76. Boula), Sinjavskij (73. Holzer) - Jurečka (73. Owusu), Plavšič - Gning (87. Škrkoň). Trenér: Dvorník.
Zlín: Bachůrek - Kopečný, Černín, Kolář, Pišoja - Nombil, Penkevics (73. Hellebrand) - Pešek (78. Koubek), Cupák (87. Ulbrich), Bartošák (46. Didiba) - Kanu (46. Machalík). Trenér: Červenka.
FK Teplice - Dukla Praha 2:0 (0:0)
Branky: 74. Fortelný, 90.+5 Hopi. Rozhodčí: Berka - Kubr, Vlček - Kocourek (video). ŽK: Trmal, Švanda, Náprstek - Kozma. ČK: 65. Milla, 87. Hunal (oba Dukla). Diváci: 2854.
Teplice: Trmal - L. Mareček, Halinský, Večerka - Švanda (46. Riznič), Bílek, Kodeš (46. Náprstek), Radosta - D. Mareček (60. Fortelný) - Kozák (60. Hopi), Zlatohlávek (87. Audinis). Trenér: Frťala.
Dukla: Bačkovský - Kozma, Hunal, Traoré (83. Hašek), Purzitidis - Tijani (83. Pekhart), Velasquez - Mikuš (60. Kreiker), Gilbert (87. Penxa), Čermák - Milla. Trenér: Šustr.
Finále play off o umístění, úvodní utkání:
MFK Karviná - Sigma Olomouc 1:3 (1:1)
Branky: 12. Labík - 41. Růsek, 64. Lurvink, 90.+4 Mikulenka. Rozhodčí: Orel - Nádvorník, Novák - Adam (video). ŽK: Fleišman - Palán. Diváci: 1014.
Karviná: Neuman - Chytrý, Camara, Milič, Fleišman - Traoré, Křišťan (61. Boháč) - Condé (61. Ayaosi), Fiala, Labík (61. Prebsl) - Ezeh (82. Vinícius). Trenér: Jarolím.
Olomouc: Stoppen - Sylla, Král, Lurvink - Hadaš, Baráth, Janošek (78. Beran), Ghali (86. Palán) - Krivak (61. Mikulenka), Grgič (61. Šturm) - Růsek (86. Šíp). Trenér: Hapal.
1.
Mladá Boleslav
34
9
13
12
49:55
40
2.
Teplice
34
9
12
13
38:42
39
3.
Zlín
34
10
8
16
42:56
38
4.
Slovácko
34
7
9
18
30:50
30
5.
Ostrava
34
6
8
20
29:49
26
6.
Dukla
34
5
11
18
23:48
26
