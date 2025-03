Euforie v Ostravě roste, Baník je druhý. Vítězný gól vstřelil uzdravený Ewerton

Ostravský Baník zdolal ve 27. kole fotbalové ligy Pardubice 5:2, vyhrál popáté v řadě a vyšplhal se na druhé místo tabulky. Zda na něm bude i dál, rozhodne zítřejší šlágr Sparty s Plzní. Jablonec remizoval 0:0 s Olomoucí, Bohemians se rozešli smírně 1:1 s Teplicemi.

Baník si proti Pardubicím vytvořil prakticky od začátku velký tlak, ale soupeř dal zápasu nečekanou zápletku. Exostravský Tanko vyvezl v 10. minutě míč a ukázkově sehraný brejk zakončil do prázdné branky Sychra. Pardubice se dočkaly po sedmi kolech bez gólu a celkově po 650 minutách v lize své první jarní trefy.

Domácí na to reagovali ještě větším tlakem. Ostrava hrála v pohybu, přesně kombinovala a vcelku snadno pronikala až před pardubickou branku. Vyrovnat mohl Kohút, který však ve 13. minutě o kousek minul. Baník však záhy udeřil po rohovém kopu: míč se dostal k Šínovi, který tečovanou střelou vyrovnal.

Ostrava měla velkou převahu po celý první poločas a ještě před pauzou skóre obrátila. Pojezný ve 34. minutě vysunul dlouhým pasem Kubalu, který přehodil gólmana Stejskala.

Intenzivní sevření Baníku na začátku druhé půle na chvíli polevilo a hosté toho využili v 58. minutě. Nekrytý Lurvink po standardní situaci zblízka hlavou překonal Holce a zaznamenal první branku v české lize.

To byl pro trenéra Slezanů Hapala pokyn, aby po pěti týdnech zranění poslal z lavičky do hry uzdraveného kapitána Ewertona. Druhému nejlepšímu střelci ligového ročníku stačilo osmdesát vteřin, aby Rigův centr ze strany snadno umístil do sítě.

Ani pak už Baník tolik nedominoval. Hosté byli nebezpeční a Leipold po velkém závaru ze slibné pozice přestřelil.

Úlevu do ostravských řad přinesl až šest minut před koncem střídající Zlatohlávek, který nadvakrát překonal Stejskala a proti bývalému klubu zapsal svůj první gól v Baníku.

V první minutě nastavení po akci Ewertona dokonal výsledek pátou brankou další střídající hráč Owusu.

Bohemians, králové remíz

První šanci bojovného utkání v Dolíčku měl po čtvrthodině s osmi góly v ligové sezoně nejlepší střelec domácích Bohemians Hilál, z otočky trefil teplickou tyč.

Ve 27. minutě zahrozil na druhé straně Mareček, který stejně jako o chvíli později Matoušek těsně přestřelil. Rychlonohý útočník dvěma trefami rozhodl podzimní vzájemný duel, dnes ale neuspěl ani ve 38. minutě, kdy kličkou oklamal Mičeviče a následně ho brankář Trmal tváří v tvář vychytal.

Teplický trenér Frťala musel v první půli vystřídat zraněné stopery Halinského s Večerkou, navzdory této komplikaci ale mohl být s poločasovým stavem spokojený. V nastavení se po závaru před bránou dostal míč k Trubačovi a ten ho poslal přesně k tyči. Ofenzivní záložník navázal na vítěznou trefu z minulého kola proti Slovácku a pátým gólem v ligovém ročníku dostihl v tabulce střelců spoluhráče Gninga.

Hosté vstoupili do druhé půle s dalšími dvěma změnami a s novým, čtyřobráncovým rozestavením. Bohemians se oproti úvodnímu dějství nedostávali do tlaku a dlouho čekali na příležitost ke srovnání. V 67. minutě prošla Matouškova nabídka až k Drchalovi, který z malého vápna trefil bránícího Kričfalušiho. Dorážku Okekeho lapil Trmal.

V 81. minutě se nejvyšší návštěva v Ďolíčku v sezoně (6034 diváků) dočkala vyrovnání. Střílený centr Adama Kadlece ve skluzu ztlumil Drchal a střídající Zeman zblízka doklepl míč do brány. Čtyřiadvacetiletý útočník dal při 20. ligovém startu pátý gól.

Snahu domácích o obrat přibrzdil Hilál, jenž nechtěně trefil Kričfalušiho a po druhé žluté kartě byl vyloučen. V nastavení mohl rozhodnout hostující Gning, Reichl však jeho umístěnou střelu vykopl.

Bohemians v oslabení bod udrželi, opět ale nevylepšili nepříznivou domácí bilanci v tomto ligovém ročníku. V Ďolíčku vyhráli jen tři ze 14 utkání a získali tam pouze 15 z celkových 34 bodů. Pražané zaznamenali již 10. nerozhodný výsledek v ligové sezoně a potvrdili, že jsou remízovými "králi" soutěže.

Sigmu zachránilo deset centimetrů

Olomouc si hned v úvodu aktivním napadáním vytvořila v Jablonci územní převahu a z rychlých kombinací měla i střelecké příležitosti. Těsně vedle v 9. minutě vypálil z dálky Breite a Klimentovi chybělo jen pár centimetrů, aby mohl lépe naložit s průnikovou přihrávkou od Navrátila.

Severočeši se ze soupeřova sevření postupně vymanili a začali se častěji dostávat před pokutové území Sigmy, chyběla jim však větší přesnost přihrávek. Když už jedna od Čanturišviliho přišla, zamířil Alégue mimo tyče.

Zvyšující se intenzita jabloneckých útoků stále více zaměstnávala obranu hostí. Po signálu ze standardní situace chytil Koutný přízemní pokus Suchana. Ve 35. minutě byl blízko k prvnímu gólu Jawo, ale jeho hlavičku po rohovém kopu zblokoval Mikulenka a následně lapil Koutný.

Ve 45. minutě po brejku a přízemním centru z pravé strany od Suchana tečoval Jawo zblízka míč před brankářem do sítě, radost domácích ovšem zmařil videorozhodčí, který odhalil střelcův deseticentimetrový ofsajd.

V úvodu druhé půle oba týmy na těžkém terénu doplácely na nepřesnosti ve finální fázi. Po hodině hry mohl kuriózně skórovat domácí gólman Hanuš, jeho dlouhý nákop přeskočil i olomouckého brankáře Koutného, mezi tyče mu ovšem chyběl necelý metr.

Domácí s přibývajícím časem tlak stupňovali. V 78. minutě měl největší šanci zápasu po promáchnutí Elbela osamocený Alégué, jehož dorážku z několika metrů skvěle zlikvidoval Koutný. Další vyloženou šanci už si Severočeši z náporu nevytvořili.

27. kolo první fotbalové ligy:

Baník Ostrava - FK Pardubice 5:2 (2:1)

Branky: 17. Šín, 34. Kubala, 67. Ewerton, 84. Zlatohlávek, 90.+1 Owusu - 10. Sychra, 58. Lurvink. Rozhodčí: Hocek - Matoušek, Pečenka - Zelinka (video). ŽK: D. Šimek, Leipold (oba Pardubice). Diváci: 11.792.

Ostrava: Holec - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Buchta (66. Holzer), Boula (88. Owusu), Rigo, Kohút - Šín (66. Ewerton) - Prekop (80. Zlatohlávek), Kubala (88. Juroška). Trenér: Hapal.

Pardubice: Stejskal - Surzyn, D. Šimek, Lurvink - Trédl, Vacek (46. Šancl), Míšek, Mahuta (72. Kalabiška) - Sychra (72. Leipold), Krobot (80. Yahaya), Tanko (87. Patrák). Trenér: Střihavka.

Bohemians Praha 1905 - FK Teplice 1:1 (0:1)

Branky: 81. Zeman - 45.+1 Trubač. Rozhodčí: Kotala - Kotík, Dresler - Berka (video). ŽK: Černý, Hilál, Miller (trenér brankářů) - Mareček, Sedláček, Švanda, Harušťák, Jásir. ČK: 85. Hilál. Diváci: 6034.

Bohemians: Reichl - Dostál (71. Kareem), Křapka (71. Petrák), Shejbal, Kovařík - Hůlka, Okeke (90. Jindřišek) - Drchal, Černý (60. Zeman), Matoušek (71. A. Kadlec) - Hilál. Trenér: Veselý.

Teplice: Trmal - Kričfaluši, Halinský (19. Mičevič), Večerka (33. Jukl) - Švanda, Mareček (46. Langhamer), Sedláček (46. Jásir), Harušťák (69. Labík) - Trubač - Krejčí, Gning. Trenér: Frťala.

FK Jablonec - Sigma Olomouc 0:0

Rozhodčí: Nehasil - Hrabovský, Volf - Kocourek (video). ŽK: Tekijaški - Mikulenka, Král, Amasi. Diváci: 2860.

Jablonec: Hanuš - Čanturišvili, Martinec, Tekijaški, Cedidla - Alégué (88. Kanakimana), Beran, Suchan (79. Chramosta), Ševčík, Hollý (63. Nebyla) - Jawo (63. Puškáč). Trenér: Kozel.

Olomouc: Koutný - Slavíček, Pokorný, Král, Elbel - Breite, Spáčil - Navrátil (76. Amasi, 90. Langer), Zorvan, Mikulenka (68. Sýkora) - Kliment. Trenér: Janotka.