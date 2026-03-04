Přeskočit na obsah
4. 3. Stela
Sport

Baník je v semifinále poháru. Bezgólový zápas rozhodly penalty

ČTK

Fotbalisté Ostravy ve čtvrtfinále domácího poháru zvítězili v Hradci Králové až po dramatickém penaltovém rozstřelu 6:5 a stali se třetími semifinalisty MOL Cupu. Po základní hrací době i prodloužení skončil zápas na východě Čech bez branek. V rozstřelu se třemi chycenými penaltami blýskl ostravský gólman Martin Jedlička, v osmé sérii selhal domácí Jakub Uhrinčať.

neuvedeno
Radost fotbalistů Baníku po postupu přes HradecFoto: CTK
Hradec přišel o možnost zahrát si na domácím stadionu finále, které bude hostit "jeho" Malšovická aréna. Baník se dostal do semifinále ve druhé sezoně po sobě a ve třetím soutěžním utkání pod staronovým trenérem Ondřejem Smetanou zaznamenal první úspěch. V lize je až předposlední a bojuje o záchranu.

Už v úterý rovněž v penaltovém rozstřelu vypadly favorizované pražské celky Slavia se Spartou a postup si zajistily Jablonec s Mladou Boleslaví. O posledním semifinalistovi se rozhodne ve čtvrtek v utkání mezi Karvinou a Plzní.

Trenér Smetana před ligovým zápasem se Zlínem udělal osm změn v základní sestavě oproti sobotnímu duelu na Spartě, kde jeho tým prohrál 2:5. Domácí kouč Horejš naopak zvolil takřka totožnou zahajovací jedenáctku jako při vítězství 1:0 v Liberci, nově nasadil jen Ludvíčka s Dancákem.

Sedmý tým prvoligové tabulky byl před domácím publikem v prvním poločase jasně lepší. Po čtvrthodině měl Pilař na hlavě úvodní gól, z ideální pozice ale trefil připraveného Jedličku. Brankář hostů o chvíli později jen přihlížel, jak Vlkanova z malého vápna překopl břevno.

Tři velké příležitosti měl aktivní Mihálik. Ve 20. minutě jeho zakončení na brankové čáře zablokoval ostravský Pira. Následně dostal míč do sítě Horák, radost mu ale zkazil videorozhodčí, jenž odhalil předchozí hru rukou. V závěru poločasu mohl Mihálik znovu udeřit, napoprvé ho ale vychytal Jedlička a při druhé šanci domácí útočník netrefil bránu.

Slezané po pauze vyběhli na trávník se třemi změnami a hra se přece jen vyrovnala. Především se ale často přerušovala a ubylo zajímavých situací. Baník zahrozil až v 73. minutě, kdy Kohút zpoza vápna donutil Zadražila k prvnímu zákroku v utkání. Ještě lépe zasáhl domácí brankář v 88. minutě po Frydrychově ráně, poté minul Planka.

I třetí čtvrtfinále domácího poháru tak dospělo do prodloužení. Gól v něm mohl dát Vlkanova, ale vystřelil slabě a doprostřed branky. Stejně jako v úterý v Jablonci a Mladé Boleslavi o postupu rozhodl až penaltový rozstřel.

V úvodních pěti sériích selhali na každé straně dva střelci, ostravský Kohút poté, co musel pokutový kop opakovat po předchozím dvojdoteku. Na závěr osmé série Jedlička vystihl Uhrinčaťův pokus a poslal svůj tým do semifinále. Baník na půdě Hradce Králové neprohrál pátý soutěžní zápas po sobě. Oba celky se na východě Čech znovu utkají příští sobotu v lize.

Čtvrtfinále českého fotbalového poháru MOL Cupu:

FC Hradec Králové - Baník Ostrava 0:0 po prodloužení, na penalty 5:6

Penalty proměnili: Regža, Dancák, Horák, Čihák, Vlkanova - Planka, Holzer, Kričfaluši, Boula, Frydrych, Chaluš. Neproměnili: Darida, Trubač, Uhrinčať - Kohút, Jurečka. Rozhodčí: Černý - Hájek, Kotík - Berka (video). ŽK: Ludvíček, Vlkanova (oba Hradec). Diváci: 6107.

Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech - Ludvíček (115. Trubač), Darida, Dancák, Horák - Vlkanova, Pilař (75. Kubr) - Mihálik (83. Regža). Trenér: Horejš.

Ostrava: Jedlička - Frydrych, Chaluš, Ortiz (46. Kričfaluši) - Rusnák, Musák (46. Boula), Planka, Kante (56. Holzer) - Buchta (46. Jurečka), Plavšič (70. Kohút) - Pira (105. Šancl). Trenér: Smetana.

Čtvrtý armádní repatriační let s Čechy, kteří uvázli na Blízkém východě po americkém a izraelském útoku na Írán, přepravil z Egypta do Prahy 91 lidí. Armádní airbus ze Šarm aš-Šajchu přistál ve středu kolem 19:45 na ruzyňském letišti. Vyplývá to z informací na letových aplikacích.

