Baník hlásí velkou posilu. Z ciziny přichází bývalý kanonýr Slavie

Ostravské fotbalisty posílil útočník Václav Jurečka. Někdejší dvojnásobný nejlepší střelec české ligy přišel do Baníku po rozvázání smlouvy v Rizesporu. Jednatřicetiletý hráč ukončil angažmá v Turecku v závěru minulého roku a dnes ho Ostrava představila v klubové aplikaci jako novou posilu. V sobotu by měl ve Slezsku absolvovat první trénink s mužstvem.
"Když jsme říkali, že se budeme na trhu dívat po zkušeném a gólovém útočníkovi, měli jsme na mysli přesně takový typ hráče. Vašek přesně tuto charakteristiku splňuje," uvedl sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško v prohlášení na klubovém webu.
"Je dokonale prověřený českou ligou. Nastupoval za reprezentaci, má velké zkušenosti ze Slavie z těžkých ligových i pohárových utkání a dokázal v nich dávat branky. Věříme, že i u nás se prosadí výbornou orientací ve vápně, čichem na góly, zakončením a že vedle něj porostou i naši mladí hráči," řekl Mikloško.
Jurečka před odchodem do Rizesporu dvě sezony nastupoval za pražskou Slavii a v jejím dresu nastřílel v 81 zápasech 49 gólů. V české lize hrál také za Slovácko a rodnou Opavu, v nejvyšší soutěži má bilanci 165 utkání a 68 gólů. V devíti zápasech oblékl dres národního týmu a dal jednu branku.
"Chtěl jsem se vrátit do Česka. S Baníkem jsem byl v kontaktu, ozval se mi majitel klubu a cítil jsem opravdu silný zájem. Baník v Česku patří k velkým klubům, má vynikající fanoušky. Já navíc v Ostravě bydlím, takže o to bylo všechno jednodušší. Jsem připraven Baníku pomoct a věřím, že se během jara budeme v tabulce posouvat nahoru," řekl Jurečka.
Ostrava se podzimní částí sezony protrápila. V ligové tabulce je předposlední a v 19 zápasech vstřelila jen 12 gólů.
V hradeckém obchodním centru muž zaútočil nožem, policie už ho dopadla
V obchodním centru Futurum v Hradci Králové v pátek odpoledne muž napadl a zranil nožem při konfliktu dva lidi, vyplývá z informací policie a záchranářů. Jeden muž utrpěl poranění trupu a horní končetiny, jiná žena lehké řezné poranění ucha. Policisté večer útočníka zadrželi ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.
ŽIVĚVlivné křeslo po boku Zelenského obsadí šéf rozvědky. Předchůdce ho pošpinil korupcí
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes do funkce šéfa své kanceláře jmenoval dosavadního ředitele ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyryla Budanova. Předchozí vlivný vedoucí prezidentské kanceláře Andrij Jermak byl v listopadu odvolán v souvislosti s vyšetřováním korupce v ukrajinské energetice.
Kam se poděl Kadyrov? Pokud se potvrdí zvěsti, má Putin problém
Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov vyrazil na setkání zástupců ruských regionů s prezidentem Vladimirem Putinem. V noci na 25. prosince se mu ovšem udělalo špatně a musel být v Moskvě naléhavě hospitalizován. Od té doby se neobjevil na veřejnosti a šíří se různé zvěsti o jeho dalším osudu. O jeho zdravotním stavu se spekuluje už delší dobu.
Česko nabídlo Švýcarsku převoz popálených pacientů do Prahy, oznámil Vojtěch
Česká republika je mezi zeměmi, které nabídly Švýcarsku zdravotnickou pomoc po tragickém požáru. Možnost vyslání týmu přímo na místo země nevyužila, zvažuje možnost transportu pacientů do popáleninového centra v Praze. Na sociální síti X to v pátek uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Při požáru baru v Crans-Montaně zemřelo 40 lidí a další více než stovka se zranila.
ŽIVĚOkamurův novoroční projev namíchl opozici. Vyzve k jeho odvolání z čela sněmovny
Opoziční strany chtějí ve sněmovně projednat výroky z novoročního projevu předsedy dolní komory Tomia Okamury (SPD). Občanští demokraté i jiné opoziční strany podpoří návrh na odvolání Okamury z čela komory. „ODS a další opoziční strany bohužel nemají žádné pozitivní téma, kterým by zlepšily třeba životní úroveň našich občanů a zlepšily ekonomiku,“ odvětil dnes odpoledne šéf sněmovny.