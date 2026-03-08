Baník drtivě vyhrál nad Zlínem, zářil Jurečka

Fotbalisté Baníku Ostrava ve 25. kole české ligy smetli Zlín 6:2. Hattrickem se pod to podepsal Jurečka. Domácí vyhráli po třech zápasech.
25. kolo první fotbalové ligy:
Baník Ostrava - FC Zlín 6:2 (3:0)
Branky: 17., 34. a 71. Jurečka, 12. a 54. Kričfaluši, 59. Gning - 52. Poznar, 87. Kanu. Rozhodčí: Všetečka - Váňa, Pečenka - Orel (video). ŽK: Černín (Zlín). Diváci: 10.125.
Ostrava: Jedlička - Chaluš, Kričfaluši, Pojezný - Rusnák (67. Bewene), Boula, Kohút (67. Šancl), Planka (55. Musák), Holzer - Gning (76. Havran), Jurečka (76. Pira). Trenér: Smetana.
Zlín: Dostál - Křapka, Jugas, Černín (46. Pešek) - Kopečný, Didiba (46. Cupák), Nombil (86. Ulbrich), Fukala - Petruta, Machalík (66. Kanu) - Poznar (66. Koubek). Trenér: Červenka.
ŽIVĚ Okamura: Ani Moravcův odchod nezvrátí slib vlády zrušit koncesionářské poplatky
V České republice je podle předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury mnoho moderátorů, kteří budou po skončení Václava Moravce v České televizi (ČT) také schopni moderovat kvalitní politické pořady. Okamura to dnes řekl novinářům po diskusním pořadu Otázky Václava Moravce, kterého se po devíti letech zúčastnil.
Další české stříbro z paralympiády. Opět zazářila biatlonistka
Simona Bubeníčková skončila na paralympijských hrách druhá ve vytrvalostním závodu biatlonistek a získala pro českou výpravu druhou medaili. V Teseru navázala na sobotní stříbro ze sprintu Cariny Edlingerové, jež dnes obsadila sedmé místo.
Úprava sjezdovky se úplně nepovedla, stěžovala si Ledecká po super-G
Lyžařka Ester Ledecká skončila jedenáctá v superobřím slalomu ve Val di Fassa. Trojnásobná olympijská vítězka podruhé v aktuální sezoně Světového poháru nebyla v této disciplíně v nejlepší desítce.
Moravec po 21 letech končí v České televizi. „Nemohu dál garantovat nezávislost“
Václav Moravec po dlouhých jedenadvaceti letech končí v České televizi. Oznámil to v neděli na konci OVM, v jejichž první hodině byl jedním z hostů takřka po deseti letech také předseda SPD Tomio Okamura. „Nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule Kodexu ČT,“ zdůraznil Moravec.
ŽIVĚ Dojde na pozemní operaci? Speciální síly by se podle plánu měly v Íránu zmocnit uranu
Spojené státy a Izrael zvažují, že v pozdější fázi války vyšlou speciální síly do Íránu s cílem zmocnit se jeho zásob vysoce obohaceného uranu, píše zpravodajský web Axios s odvoláním na čtyři zdroje s informacemi o jednáních.