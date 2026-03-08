Přeskočit na obsah
8. 3. Gabriela
Sport

Baník drtivě vyhrál nad Zlínem, zářil Jurečka

ČTK

Fotbalisté Baníku Ostrava ve 25. kole české ligy smetli Zlín 6:2. Hattrickem se pod to podepsal Jurečka. Domácí vyhráli po třech zápasech.

neuvedeno
Radost Baníku v utkání 25. kola první fotbalové ligy proti ZlínuFoto: CTK
Připravujeme podrobnosti.

25. kolo první fotbalové ligy:

Baník Ostrava - FC Zlín 6:2 (3:0)

Branky: 17., 34. a 71. Jurečka, 12. a 54. Kričfaluši, 59. Gning - 52. Poznar, 87. Kanu. Rozhodčí: Všetečka - Váňa, Pečenka - Orel (video). ŽK: Černín (Zlín). Diváci: 10.125.

Ostrava: Jedlička - Chaluš, Kričfaluši, Pojezný - Rusnák (67. Bewene), Boula, Kohút (67. Šancl), Planka (55. Musák), Holzer - Gning (76. Havran), Jurečka (76. Pira). Trenér: Smetana.

Zlín: Dostál - Křapka, Jugas, Černín (46. Pešek) - Kopečný, Didiba (46. Cupák), Nombil (86. Ulbrich), Fukala - Petruta, Machalík (66. Kanu) - Poznar (66. Koubek). Trenér: Červenka.

