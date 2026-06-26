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Sport

Australští fotbalisté po remíze 0:0 s Paraguayí postupují, soupeř je blízko

ČTK

Fotbalisté Austrálie hráli na mistrovství světa v San Franciscu s Paraguayí nerozhodně 0:0 a díky lepšímu skóre uhájili druhé místo ve skupině D. Ale k postupu ze třetího místa má díky čtyřem bodů a skóre 2:4 hodně blízko i jihoamerický soupeř.

FIFA World Cup 2026 - Group D - Paraguay v Australia
Harry Souttar, Aiden O'Neill a Paul Okon Engstler. Australané díky remíze uhájili druhou příčku.Foto: REUTERS – Carlos Barria
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Australané ve vyřazovací fázi nastoupí v pátek od 20:00 SELČ v Dallasu proti druhému týmu ze skupiny G, kde bojují Egypt, Belgie, Írán a Nový Zéland. Paraguayci ještě musejí čekat na výsledky v ostatních skupinách.

Australský trenér Tony Popovic po porážce se Spojenými státy změnil sestavu hned na šesti místech, mimo jiné se do útoku vrátil Irankunda, hrdina úvodního duelu s Tureckem, a do obrany se postavil teprve osmnáctiletý Herrington.

Kouč soupeře Gustavo Alfaro si vystačil se třemi novými hráči. Nahradit musel minule vyloučeného Almiróna, nejlepší střelec současného kádru jako první pykal za to, že si při dohadování se soupeřem zakryl ústa.

Australané už před zápasem věděli, že jim druhé místo zajistí i remíza, přesto začali mnohem útočněji než jejich soupeř. Už ve čtvrté minutě zblízka vystřelil Irvine, ale brankář Gill si poradil, stejně jako když pak z druhé vlny vypálil Bos.

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Paraguay měla v prvním dějství jen jedinou střelu a to ještě Ávalos mířil hodně nepřesně. Trenér Alfaro proto do druhého poločasu vytáhl Maurícia, který na úvod turnaje gólem zmírnil porážku od Spojených států. Také hned vyzkoušel brankáře Beacha.

Jihoameričané jako by si uvědomili, že jim bod nemusí stačit a výrazně zvýšili aktivitu. Zakončit zkoušel Enciso, který si v minulých zápasech připsal dvě asistence, ale bezbrankovou rovnováhu ani on nezměnil. Poslední šanci měl v nastavení znovu Maurício.

Hru rozdrobily fauly a častá ošetřování. Paraguayský záložník Diego Gómez dostal podruhé na turnaji žlutou kartu a pokud jeho tým postoupí, on příští zápas vynechá.

Austrálie ještě nikdy na závěrečném turnaji neporazila tým z Jižní Ameriky a nepovedlo se jí to ani tentokrát. Přesto si zopakovala postup ze skupiny z minulého šampionátu, kde vypadla v osmifinále s pozdějšími mistry světa z Argentiny .

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Paraguay má jistotu, že minimálně ve třech skupinách bude mít třetí tým horší bilanci a k jistému postupu potřebuje, aby se pod ní dostalo ještě jedno třetí mužstvo.

USA čeká zřejmě Bosna

Turecko se rozloučilo s MS v Los Angeles výhrou 3:2 nad Spojenými státy, které už měly před zápasem jisté první místo ve skupině D.

Domácí tým poslal do vedení ve 3. minutě Auston Trusty, po rychlém vyrovnání z kopačky Ardy Gülera šli Turci do vedení po půlhodině hry gólem Orkuna Kökcüa. Na 2:2 vyrovnal po změně stran Sebastian Berhalter, ale výhru na cestu domů zařídil v osmé minutě nastavení pro Turecko střídající Kaan Ayhan.

Spojené státy po dvou výhrách zakončily skupinu porážkou, která však už nic nezměnila na jejich prvním místě ve skupině. Ve vyřazovací fázi budou hrát ve čtvrtek 2. července od 2:00 SELČ v San Franciscu s největší pravděpodobností s Bosnou a Hercegovinou, která ve skupině B obsadila třetí místo.

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Skupina D (San Francisco):

Paraguay - Austrálie 0:0

Rozhodčí: Turpin - Danos, Pages - Brisard (video, všichni Fr.). ŽK: D. Gómez - Irvine. Diváci: 68,827.

Paraguay: Gill - Cáceres, Velázquez, G. Gómez, Alderete (84. Canale), Maidana (46. Maurício) - D. Gómez (90.+2 Bobadilla), Cubas, Galarza (90.+2 Alonso), Enciso - Ávalos (67. Arce). Trainer: Alfaro.

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Austrálie: Beach - Circati, Souttar, Herrington - Behich, O'Neill, Irvine (84. Okon-Engstler), Bos - Metcalfe, Volpato (58. Hrustic) - Irankunda (84. Yengi). Trenér: Popovic.

Skupina D (Los Angeles):

USA - Turecko 2:3 (1:2)

Branky: 3. Trusty, 49. Berhalter - 10. Güler, 31. Kökcü, 90.+8. Ayhan. Rozhodčí: Ghorbál – Gurárí, Zerhún (všichni Alž.) - García (video, Urug.). ŽK: Berhalter (USA). Diváci: 70 492.

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USA: Turner - Scally (77. Freeman), Trusty, A. Robinson, McKenzie - Berhalter, McKennie (86. Tilmann) - Weah (58. Pulisic), Reyna (77. Dest), Aaronson (77. Zendejas) - Pepi. Trenér: Pochettino.

1.

USA

3

2

0

1

8:4

6

2.

Austrálie

3

1

1

1

2:2

4

3.

Paraguay

3

1

1

1

2:4

4

4.

Turecko

3

1

0

2

3:5

3

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