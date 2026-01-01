Augustu vystrašila slabota s Lotyšskem. Vadílo mu sebevědomí, vítr v sestavě nezabral

Kouč hokejové dvacítky Patrik Augusta měl po závěrečném utkání ve skupině B mistrovství světa v Minneapolisu ke spokojenosti daleko. Čeští mladíci sice porazili Lotyšsko 4:2, ale v jejich výkonu byly rezervy, jak přiznal Augusta v rozhovoru na svazovém webu.
Přestože český tým inkasoval po šesti minutách úvodní gól, dokázal brzy skóre otočit. A když obránce Max Pšenička zvýšil ve 26. minutě na 3:1, zdálo se, že národní tým dostal zápas pod kontrolu. Jenže opak byl pravdou.
"Strašně jsme si zápas ztížili," řekl Augusta. "První třetinu jsme ještě odehráli velice slušně. I přesto, že jsme inkasovali první gól, tak jsme se do toho dostali. Škoda, že jsme nepřidali třetí branku, protože šance tam byly, ale minuli jsme pár prázdných branek," uvedl šestapadesátiletý kouč.
Už druhá třetina však nebyla z jeho pohledu povedená. "Každý předržoval kotouče, míchali jsme s pukem a nebyli jsme schopni si vytvořit šanci. Soupeř to prostě vycítí. To, o čem jsem mluvil, tedy že nastavení musí být vždy správné, se nám dnes ani nemohlo otočit. Šlo to celou cestu proti nám," prohlásil Augusta.
Lotyše vnímá jako silné mužstvo. Jeho výběr se s nimi trápil už v přípravě pár dní před šampionátem, když vyhrál 3:2 v prodloužení. "Hráli 1:1 (v základní době) s Kanadou, remizovali s námi v přípravě a na tomto turnaji skutečně není slabého soupeře. Od začátku jsme apelovali na to, abychom na zápas byli nachystaní," řekl Augusta.
"Ale naše mužstvo má takové dvě tváře. Hráči jsou sebevědomí a dokážou na ledě neskutečné věci, ale někdy je toho až moc. To se projevilo hlavně v druhé třetině," konstatoval kouč.
Vlažnější výkon vygradoval ve třetí třetině čtyřmi vyloučeními. "Trnulo nám... Nechtěli jsme faulovat, věděli jsme, že přesilovky jsou jejich silnou zbraní - stejně jako brejky - ale dostali jsme se do toho zbytečně sami. Lehkovážnou hrou v druhé třetině jsme soupeře nechali ve hře," řekl Augusta.
Lotyši toho využili a více než 13 minut před závěrečnou sirénou se dostali na dostřel. "Soupeř snížil na rozdíl jediné branky, což mu neskutečně dodalo křídla. Na druhou stranu jsem rád, že jsme utkání i přes špatný výkon dokázali vyhrát. Soupeř je opravdu kvalitní a víc než tři body jsme z utkání získat nemohli," uvedl Augusta.
Přiznal, že se minula účinkem i jeho slova v kabině během druhé přestávky. "Něco jsme si řekli a ve třetí třetině jsme se pokusili se sestavou nějak zamíchat. Chtěli jsme trošku roztrhat určité vazby a vytvořit jiné, aby to hráčům nastartovalo hlavy a více zbystřili. Asi se to úplně nepovedlo, protože jsme měli čtyři vyloučené a obraz hry se příliš nezměnil," poznamenal Augusta.
Věří, že pro hráče může jít o cennou zkušenost nejen do čtvrtfinále. "Je hezké bavit se hokejem, mít z něj radost, ale vidíte diametrální rozdíl mezi výkonem proti Finsku a proti Lotyšsku. Dnes není slabých soupeřů a oni ten výkon musí zopakovat směrem k profesionálnímu sportu každý večer."
Ocenil, jak zvládl nelehkou úlohu Matyáš Mařík v brance. "Samozřejmě obstál dobře, vyhrál utkání. Měli jsme to takto dopředu dané, že dostane prostor. Svůj úkol splnil. Teď uvidíme, kdo nastoupí do čtvrtfinále," řekl Augusta, jenž v době rozhovoru ještě nevěděl, komu bude jeho tým na cestě za čtvrtou medailí v řadě na úvod vyřazovacích bojů čelit.
První překážkou českých juniorů v play off bude Švýcarsko. Zápas se odehraje v pátek od 22:30 SEČ.
Neberete málo? Podrobná data ukazují, kolik vydělávají lidé ve stovkách profesí
Nejlépe placení jsou v Česku řídící letového provozu s měsíční mzdou 271 tisíc korun, naopak stavební dělníci si nevydělají ani desetinu této částky. Datová redakce Aktuálně.cz zanalyzovala podrobná data statistiků. Podívejte se, komu v posledních dvanácti letech nejvíce rostly mzdy a kdo naopak přidáno nedostal.
Zemřel herec Pavel Nečas známý z televizních seriálů, bylo mu 59 let
Ve středu zemřel herec Pavel Nečas, který byl známý zejména svými rolemi v televizních seriálech. S odvoláním na rodinu a další zdroje to dnes uvedly CNN Prima News a server Expres.
Výbuch a požár ve švýcarském lyžařském středisku. Zemřelo na 4O lidí
Mrtvých po požáru z noci na dnešek v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana je zhruba 40. Italskému ministerstvu zahraničí to podle agentury Reuters sdělila místní policie. Část obětí jsou cizinci. Na sto lidí je zraněných, z toho většina těžce. Podle tiskových agentur o tom informovala místní policie.
Babiš: Vláda udělá vše pro to, aby se rozdělená společnost začala sjednocovat
Vláda udělá vše pro to, aby se česká rozdělená společnost začala sjednocovat, hlavně v otázce hrdosti a vlastenectví. V novoročním projevu, zveřejněném dnes na sociálních sítích, to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).
Kamery ve sprchách, „Fialova“ bouračka do Kajínka. Všechny přešlapy Komorousovy elity
Chrání nejvyšší ústavní činitele, obě parlamentní komory i ambasády. O Ochranné službě Policie ČR se říká, že patří mezi elitní útvary, v posledních letech v ní ovšem bujel jeden skandál za druhým. Došlo na šmírování kolegyň ve sprchách, kuriózní bouračku s odsouzeným vrahem Jiřím Kajínkem i na „útěk“ od amerického velvyslance. Co všechno se dělo v útvaru končícího ředitele Jiřího Komorouse?