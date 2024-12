Atraktivní los pro české mladíky. Na Euru se utkají s Anglií i Německem

Čeští fotbalisté do 21 let se na červnovém mistrovství Evropy na Slovensku utkají ve skupině B s vítězi posledních dvou šampionátů Anglií a Německem a také se Slovinskem. Rozhodl o tom dnešní los v Bratislavě.

"Lvíčata" odehrají základní část turnaje v Dunajské Stredě a Nitře.

Na Anglii a Německo narazili svěřenci trenéra Jana Suchopárka ve skupině i na minulém šampionátu.

Los rozdělil 16 účastníků do čtyř čtyřčlenných skupin, z nichž vždy první dva týmy postoupí do vyřazovací fáze.

Turnaj se na Slovensku uskuteční od 11. do 28. června příštího roku. Hrát se bude v osmi městech, finále bude hostit Bratislava.

Suchopárkovi svěřenci si postup zajistili poté, co po druhém místě v kvalifikační skupině překvapivě vyřadili v play off Belgii.

Čeští mladíci se na Euru představí potřetí za sebou a popáté z posledních šesti šampionátů, na minulých dvou závěrečných turnajích vypadli už ve skupině. V roce 2002 "Lvíčata" získala zlato.

Čeští reprezentanti byli před losem ve třetím ze čtyř výkonnostních košů a měli jistotu, že se vyhnou soupeři z kvalifikace Dánsku, Rumunsku a Polsku.

Nakonec jim slovenský záložník Juraj Kucka přisoudil hned dva stejné soupeře jako na minulém šampionátu.

Zatímco vítěze Eura z roku 2021 Německo Češi na posledním mistrovství ve druhém utkání překvapivě porazili 2:1, s Anglií na úvod turnaje prohráli 0:2. Výběr Albionu poté došel až ke zlatu. Suchopárkovi svěřenci naopak vypadli ve skupině. Se Slovinskem se český celek utkal na předminulém šampionátu v roce 2021 a připsal si remízu 1:1.

"Je to těžký los, ale s jiným jsem ani nepočítal. Na finálovém turnaji je vždy už jen elita. Jsem rád, že se hraje na Slovensku, z vlastní zkušenosti vím, že tým se tam bude cítit doma. Je skvělé, že čeští fanoušci to mají blízko. Přeji "Lvíčatům", ať dají vzpomenout na slovenské Euro do 21 let svých předchůdců ročníku 2000," připomněl pro web FAČR předseda asociace Petr Fousek stříbro z Bratislavy.

Složení skupin:

Skupina A (Bratislava, Trnava): Slovensko, Španělsko, Itálie, Rumunsko.

Skupina B (Dunajská Streda, Nitra): Česko, Anglie, Německo, Slovinsko.

Skupina C (Trenčín, Žilina): Portugalsko, Francie, Polsko, Gruzie.

Skupina D (Košice, Prešov): Finsko, Nizozemsko, Ukrajina, Dánsko.