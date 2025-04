Co bude příště? 132 týmů? Šéf asijského fotbalu vystoupil proti dalšímu rozšíření MS

Asijská fotbalová konfederace (AFC) se postavila proti návrhu svých jihoamerických kolegů rozšířit mistrovství světa v roce 2030 jednorázově ze 48 na 64 účastníků. Už dříve se proti snaze konfederace CONMEBOL vyjádřila evropská unie UEFA.

Prezident AFC Salmán Chalífa na kongresu v Kuala Lumpuru ideu odmítl kvůli hrozícímu chaosu při organizaci tak velkého turnaje. "Nesouhlasím s tím," řekl agentuře AFP k návrhu na rozšíření, který ve čtvrtek oficiálně podal jihoamerický šéf Alejandro Domínguez.

"Pro rok 2030 už se odsouhlasilo 48 týmů, takže tahle záležitost je uzavřená. Kdyby nebyla, někdo jiný by si mohl vymyslet třeba 132 mužstev. Co by z toho bylo? Chaos," uvedl bahrajnský funkcionář.

Světový šampionát v roce 2030 bude hostit Maroko společně se Španělskem a Portugalskem. Úvodní tři zápasy turnaje se však odehrají v Argentině, Paraguayi a Uruguayi, kde se v roce 1930 uskutečnilo první mistrovství světa. A právě kvůli stoletému výročí Domínguez navrhl turnaj rozšířit.

Před Salmánem se proti rozšíření šampionátu na 64 týmů vyslovil už prezident UEFA Aleksander Čeferin. "Myslím, že je to špatný nápad. Pro mistrovství světa samotné i pro naši kvalifikaci. Proto ho nepodporuju," řekl Čeferin začátkem dubna na kongresu v Bělehradě.

Světová federace FIFA ústy svého generálního sekretáře Mattiase Grafströma sdělila, že možnosti návrhu Jihoameričanů prověří. Prezident FIFA Gianni Infantino je příznivcem zvyšování počtu účastníků velkých akcích, mezi něž patří i mistrovství světa klubů. Rozšířené turnaje mají podle něj pozitivní vliv na rozvoj fotbalu ve světě.

Na mistrovství světa v roce 2022 v Kataru startovalo 32 reprezentací. Nejbližší šampionát se uskuteční v příštím roce v Kanadě, Mexiku a USA a poprvé se ho zúčastní 48 týmů.