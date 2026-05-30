„Asi se rozbrečím." Dobeš tentokrát Montreal nepodržel, Carolina je ve finále Stanley Cupu

Hokejisté Caroliny porazili doma Montreal 6:1, sérii vyhráli 4:1 na zápasy a po 20 letech postoupili do finále play off NHL. V boji o Stanleyův pohár se střetnou s Vegas. Sen o finále se rozplynul Jakubu Dobešovi, který v brance Canadiens inkasoval v pátečním utkání pětkrát z 29 střel.
Hokejisté Caroliny porazili doma Montreal 6:1, sérii vyhráli 4:1 na zápasy a po 20 letech postoupili do finále play off NHL. V boji o Stanleyův pohár se střetnou s Vegas. Sen o finále se rozplynul Jakubu Dobešovi, který v brance Canadiens inkasoval v pátečním utkání pětkrát z 29 střel.
První finálový zápas se odehraje v noci z úterý na středu středoevropského času. Jediným českým zástupcem v sérii bude útočník Vegas Tomáš Hertl, který cennou trofej ještě nezískal. Finále si zahraje po deseti letech, v roce 2016 neuspěl v barvách San Jose proti Pittsburghu.
"Byla to dlouhá cesta. Na hráče jsem hrdý," řekl trenér Caroliny Rod Brind'Amour, který vede mužstvo osmou sezonu a čtyřikrát se s týmem dostal do konferenčního finále. Až letos v něm uspěl. "Jsem rád, že se dřina a trpělivost vyplatily. Je před námi ještě jedna překážka, ale zkusím si trochu užít, co jsme dokázali," dodal kouč.
Carolina ztratila v letošním play off na cestě do finále jen jeden zápas a stala se vítězem Východní konference. Za triumf převzala pohár, se kterým se hráči pouze vyfotili. Neriskovali pověru, že kdo dotkne trofeje, tak nevyhraje Stanleyův pohár.
"Asi se rozbrečím. Protrpěli jsme si ve spoustě sezonách hodně bolesti... Byla to šílená cesta, co jsem tady. Ale tým je opravdu mimořádný," řekl zkušený útočník Jordan Martinook. Domácí fanoušci v posledních dvou minutách série s Montrealem skandovali: "Chceme pohár!" Hurricanes jej před dvaceti lety vyhráli, k triumfu vedl tým v roli kapitána právě Brind'Amour.
Pod rozhodující bod Caroliny se podepsali v pátečním utkání shodně gólem a dvěma asistencemi Taylor Hall a Logan Stankoven. Při vyhlášení hvězd zápasu je předčil pouze brankář Frederik Andersen, který vytáhl 24 zákroků.
Carolina ovládla úvodní třetinu 3:0 po trefách Halla, Stankovena a Erika Robinsona. "Myslím, že to byl jeho třetí gól v sérii. Převáží misku vah na vaši stranu, když máte čtvrtou lajnu, která nehraje jen v obranném pásmu, ale střílí i góly. To mění hru a rozhoduje zápasy," vyzdvihl Hall gólovou akci Robinsona. Kouč Montrealu Martin St. Louis si u první branky vzal trenérskou výzvu kvůli nedovolenému bránění brankáři, ale gól platil.
Jackson Blake zvýšil ve 28. minutě náskok domácích z úniku s bekhendovým zakončením mezi betony. V závěru prostřední třetiny využil přesilovou hru Shayne Gostisbehere a upravil skóre už na 5:0. O čisté konto připravil Andersena v 51. minutě Cole Caufield. Postup Caroliny zpečetil Seth Jarvis při risku Montrealu bez gólmana.
Opět se tak prodloužilo čekání jakéhokoli kanadského týmu na Stanleyův pohár. Naposledy ho získal právě Montreal v roce 1993. "I když to vypadá, že jsme byli blízko, tak jsme pořád dost daleko. Je před námi hodně práce, abychom dosáhli konečného cíle. I když vyhrajete dvě kola, tak musíte v další sérii být ještě lepší. Hlavně mentálně,“ uvedl obránce Montrealu Lane Hutson.
Canadiens vyhráli s Dobešem v brance dvě sedmizápasové bitvy, ve kterých udolali Tampu Bay a Buffalo. Proti Carolině vyhráli první duel série. Následně ale podlehli dvakrát v prodloužení a poslední dvě utkání prohráli s celkovým skóre 1:10. "Mají dobrý a zkušený tým. Je potřeba ocenit, jak dobře hráli," ocenil vítěze St. Louis.
Finále Východní konference play off NHL - 5. zápas:
Carolina - Montreal 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)
Branky: 10. Hall, 16. Stankoven, 17. Robinson, 28. Blake, 39. Gostisbehere, 57. Jarvis - 51. Caufield. Střely na branku: 30:24. Jakub Dobeš odchytal za Montreal 58:22 minuty, inkasoval pět branek z 29 střel a úspěšnost zásahů měl 82,8 procenta. Diváci: 18.931. Hvězdy zápasu: 1. Andersen, 2. Hall, 3. Stankoven (všichni Carolina). Konečný stav série: 4:1.
Na Maltě začaly volby, očekává se vítězství vládnoucí Labouristické strany
Na Maltě v sobotu začaly předčasné parlamentní volby, ve kterých se na základě předvolebních průzkumů očekává opětovné vítězství Labouristické strany vládnoucí v zemi již od roku 2013.
Paralelní zpravodajské služby. Mezinárodní krizi může odhalit i objednávka pizzy
Nedávno se na internetu začala šířit zvláštní webová stránka. Její premisa zní jako satira: pokud se blíží apokalypsa, bohatí o ní budou vědět jako první. A pokud to vědí jako první, odletí pryč jako první. Ideálně soukromým tryskáčem.
Z trhu zmizí čtyři miliony termosek. Víčko může samo vystřelit, varuje výrobce
Americká společnost Thermos stahuje z čínského trhu čtyři miliony vakuových nádob na potraviny. Důvodem jsou uzávěry, které se kvůli dlouho neotevřeným nádobám mohou vymrštit a zranit člověka, uvedla s odvoláním na úřady agentura Reuters.
Trump zveřejnil zdravotní zprávu. Je ve výborné kondici, lékař mu doporučil zhubnout
Zdravotní stav amerického prezidenta Donald Trump je stále výborný a je plně způsobilý vykonávat svoji funkci. Uvedl to Bílý dům ve zprávě, ve které cituje výsledky lékařské prohlídky. Tu 79letý Trump podstoupil v úterý ve vojenské nemocnici Waltera Reeda. Lékař mu ale doporučil zhubnout, uvedla agentura AP.
První volby v historii České republiky před 30 lety přinesly velkou změnu, ovládl je Zeman
První parlamentní volby v historii samostatné České republiky skončily velkou změnou na politické scéně. Díky intenzivní kampani vedené Milošem Zemanem v hlasování, které začalo před 30 roky, 31. května 1996, výrazně uspěla do té doby spíše okrajová sociální demokracie a vládní strany, tedy ODS, ODA a KDU-ČSL, přišly o většinu v Poslanecké sněmovně.