„Asi se rozbrečím." Dobeš tentokrát Montreal nepodržel, Carolina je ve finále Stanley Cupu

Hokejisté Caroliny porazili doma Montreal 6:1, sérii vyhráli 4:1 na zápasy a po 20 letech postoupili do finále play off NHL. V boji o Stanleyův pohár se střetnou s Vegas. Sen o finále se rozplynul Jakubu Dobešovi, který v brance Canadiens inkasoval v pátečním utkání pětkrát z 29 střel.

Jakub Dobeš v pátém utkání série proti CaroliněFoto: CTK
První finálový zápas se odehraje v noci z úterý na středu středoevropského času. Jediným českým zástupcem v sérii bude útočník Vegas Tomáš Hertl, který cennou trofej ještě nezískal. Finále si zahraje po deseti letech, v roce 2016 neuspěl v barvách San Jose proti Pittsburghu.

"Byla to dlouhá cesta. Na hráče jsem hrdý," řekl trenér Caroliny Rod Brind'Amour, který vede mužstvo osmou sezonu a čtyřikrát se s týmem dostal do konferenčního finále. Až letos v něm uspěl. "Jsem rád, že se dřina a trpělivost vyplatily. Je před námi ještě jedna překážka, ale zkusím si trochu užít, co jsme dokázali," dodal kouč.

Carolina ztratila v letošním play off na cestě do finále jen jeden zápas a stala se vítězem Východní konference. Za triumf převzala pohár, se kterým se hráči pouze vyfotili. Neriskovali pověru, že kdo dotkne trofeje, tak nevyhraje Stanleyův pohár.

"Asi se rozbrečím. Protrpěli jsme si ve spoustě sezonách hodně bolesti... Byla to šílená cesta, co jsem tady. Ale tým je opravdu mimořádný," řekl zkušený útočník Jordan Martinook. Domácí fanoušci v posledních dvou minutách série s Montrealem skandovali: "Chceme pohár!" Hurricanes jej před dvaceti lety vyhráli, k triumfu vedl tým v roli kapitána právě Brind'Amour.

Pod rozhodující bod Caroliny se podepsali v pátečním utkání shodně gólem a dvěma asistencemi Taylor Hall a Logan Stankoven. Při vyhlášení hvězd zápasu je předčil pouze brankář Frederik Andersen, který vytáhl 24 zákroků.

Carolina ovládla úvodní třetinu 3:0 po trefách Halla, Stankovena a Erika Robinsona. "Myslím, že to byl jeho třetí gól v sérii. Převáží misku vah na vaši stranu, když máte čtvrtou lajnu, která nehraje jen v obranném pásmu, ale střílí i góly. To mění hru a rozhoduje zápasy," vyzdvihl Hall gólovou akci Robinsona. Kouč Montrealu Martin St. Louis si u první branky vzal trenérskou výzvu kvůli nedovolenému bránění brankáři, ale gól platil.

Jackson Blake zvýšil ve 28. minutě náskok domácích z úniku s bekhendovým zakončením mezi betony. V závěru prostřední třetiny využil přesilovou hru Shayne Gostisbehere a upravil skóre už na 5:0. O čisté konto připravil Andersena v 51. minutě Cole Caufield. Postup Caroliny zpečetil Seth Jarvis při risku Montrealu bez gólmana.

Opět se tak prodloužilo čekání jakéhokoli kanadského týmu na Stanleyův pohár. Naposledy ho získal právě Montreal v roce 1993. "I když to vypadá, že jsme byli blízko, tak jsme pořád dost daleko. Je před námi hodně práce, abychom dosáhli konečného cíle. I když vyhrajete dvě kola, tak musíte v další sérii být ještě lepší. Hlavně mentálně,“ uvedl obránce Montrealu Lane Hutson.

Canadiens vyhráli s Dobešem v brance dvě sedmizápasové bitvy, ve kterých udolali Tampu Bay a Buffalo. Proti Carolině vyhráli první duel série. Následně ale podlehli dvakrát v prodloužení a poslední dvě utkání prohráli s celkovým skóre 1:10. "Mají dobrý a zkušený tým. Je potřeba ocenit, jak dobře hráli," ocenil vítěze St. Louis.

Finále Východní konference play off NHL - 5. zápas:

Carolina - Montreal 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)

Branky: 10. Hall, 16. Stankoven, 17. Robinson, 28. Blake, 39. Gostisbehere, 57. Jarvis - 51. Caufield. Střely na branku: 30:24. Jakub Dobeš odchytal za Montreal 58:22 minuty, inkasoval pět branek z 29 střel a úspěšnost zásahů měl 82,8 procenta. Diváci: 18.931. Hvězdy zápasu: 1. Andersen, 2. Hall, 3. Stankoven (všichni Carolina). Konečný stav série: 4:1.

