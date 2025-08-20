Sport

Musíme se soustředit na sebe a ukázat náš herní styl, říká Sörensen před Rigou

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Stopera fotbalistů Sparty Asgera Sörensena neznámí soupeři v letošních předkolech Konferenční ligy baví.
Asger Sörensen
Asger Sörensen | Foto: Milan Kammermayer

Letenští vyřadili kazachstánské Aktobe a Ararat-Armenii a v závěrečném 4. předkole je čeká FC Riga. Ve všech případech se nikdy předtím s týmy ze zemí bývalého Sovětského svazu neutkali. Na Sörensena zapůsobila bilance lotyšského mužstva v aktuální sezoně. Řekl to na tiskové konferenci.

"Tyto pohárové zápasy jsou pokaždé trochu výjimečné. Neznáme úroveň soupeřů, protože jsme jim nikdy předtím nečelili. Bude to poprvé, co se utkám s lotyšským týmem. Nevíte, co očekávat, můžou vás malinko překvapit. Aktobe i Ararat-Armenia mě svou úrovní trochu překvapily," prohlásil devětadvacetiletý Dán před čtvrtečním úvodním utkání na Letné.

"Podobné zápasy jsou zábavné. Nejdůležitější je soustředit se na sebe, na to, co chceme vybudovat, v čem chceme být dobří, a to přenést do zápasu. Pak si myslím, že máme dobrou šanci zítra Rigu porazit," uvedl někdejší mládežnický reprezentant.

Riga prohrála jediný z posledních 28 soutěžních zápasů, v červnové přípravě navíc porazila 2:0 účastníka letního klubového mistrovství světa v USA Porto.

"O téhle bilanci jsem nevěděl, je působivá. Analyzovali jsme si Rigu a jsme na ni dobře připraveni. Máme svůj vlastní herní styl a ten musíme zítra na Letné ukázat. Rigu respektujeme, ale chceme hrát po svém. Pokud se nám to povede, myslím si, že zítra vyhrajeme," podotkl Sörensen.

Jeho tým drží sérii sedmi soutěžních vítězství v řadě.

"Není lehké vyhrát sedmkrát po sobě. Vyžaduje to dřinu a velkou koncentraci, protože hrajeme každé tři dny. Nemáte ani moc času na odpočinek mezi zápasy. Dovede to být vyčerpávající, musíte někde najít energii. Rádi chodíme do práce, trávíme spolu víc času než s našimi rodinami. Mám velkou radost ze sedmi výher po sobě a snad přidáme aspoň sedm dalších," řekl bývalý hráč Salcburku či Norimberku.

Související

Fukal: Z talentu nejlepšího střelce mělo vzejít víc. Sparta má do pohody ještě daleko

Jablonecký útočník Jan Chramosta, aktuálně nejlepší střelec fotbalové ligy, se prosadil i v sobotním utkání s mistrovskou Slavií
 
Mohlo by vás zajímat

Tři měsíce sám na moři. Německý dobrodruh vyráží přes Atlantik na paddleboardu

Tři měsíce sám na moři. Německý dobrodruh vyráží přes Atlantik na paddleboardu

Slavia uvolní za tučnou sumu oporu Zafeirise, ohlásila ale i posilu

Slavia uvolní za tučnou sumu oporu Zafeirise, ohlásila ale i posilu

Naděje světové cyklistiky změří síly na West Bohemia Tour v Plzni a okolí

Naděje světové cyklistiky změří síly na West Bohemia Tour v Plzni a okolí

Půvabná Ukrajinka pyká za doping. Z atletky se stala hvězda sociálních sítí

Půvabná Ukrajinka pyká za doping. Z atletky se stala hvězda sociálních sítí
sport Fotbal Obsah Asger Sörensen Konferenční liga AC Sparta Praha

Právě se děje

před 13 minutami
Tři měsíce sám na moři. Německý dobrodruh vyráží přes Atlantik na paddleboardu
Ostatní sporty

Tři měsíce sám na moři. Německý dobrodruh vyráží přes Atlantik na paddleboardu

Německý sportovec Michael Walther chce bez doprovodu a pomoci přeplout Atlantik na paddleboardu z Evropy do Jižní Ameriky.
před 25 minutami
Černá komedie z kufru auta. Když se pochybný kšeft zvrtne v neřízený road trip
Film

Černá komedie z kufru auta. Když se pochybný kšeft zvrtne v neřízený road trip

Film režisérky Barbory Kočičkové Tony má plán bude mít v českých kinech premiéru 21. srpna.
Aktualizováno před 25 minutami
Evropané jsou únavní, ale byli dobří. Jako jedna rodina, hodnotí Trumpův muž jednání
Zahraničí

ŽIVĚ
Evropané jsou únavní, ale byli dobří. Jako jedna rodina, hodnotí Trumpův muž jednání

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 30 minutami
Obrazem

Obrazem: Darth Vader a jeho armáda dobývají Old Royal Naval College

Obrazem: Darth Vader a jeho armáda dobývají Old Royal Naval College
Prohlédnout si 10 fotografií
Fanoušci odcházeli s plnými paměťovými kartami a širokými úsměvy. A možná i s pocitem, že se dotkli kousku hvězdné magie.
Akce byla součástí oslav sta let filmování v prostorách Old Royal Naval College. Právě zde už se natáčely desítky filmů, od Pirátů z Karibiku až po marvelovky.
před 30 minutami
Slavia uvolní za tučnou sumu oporu Zafeirise, ohlásila ale i posilu
Česká liga

Slavia uvolní za tučnou sumu oporu Zafeirise, ohlásila ale i posilu

Fotbalisty pražské Slavie v zimě opustí klíčový střední záložník Christos Zafeiris.
před 1 hodinou
"Žádné bombastické sliby." Spolu zveřejnilo program, chce zrušit jedno ministerstvo
Domácí

"Žádné bombastické sliby." Spolu zveřejnilo program, chce zrušit jedno ministerstvo

Zelenobílá brožurka se základními body volebního programu koalice Spolu ukazuje, že pro vládu zůstávají obrana a zahraniční politika prioritou.
před 1 hodinou

Cyklista Otruba si na Vueltě odbude premiéru na Grand Tour, pojede i Hirt

Cyklista Jakub Otruba si na blížící se Vueltě odbude premiéru na jednom ze závodů Grand Tour. Startovat bude také zkušený Jan Hirt, jenž se do pelotonu vrátí po více než tříměsíční pauze vynucené…
Přečíst zprávu
Další zprávy