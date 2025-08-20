Musíme se soustředit na sebe a ukázat náš herní styl, říká Sörensen před Rigou

Letenští vyřadili kazachstánské Aktobe a Ararat-Armenii a v závěrečném 4. předkole je čeká FC Riga. Ve všech případech se nikdy předtím s týmy ze zemí bývalého Sovětského svazu neutkali. Na Sörensena zapůsobila bilance lotyšského mužstva v aktuální sezoně. Řekl to na tiskové konferenci.
"Tyto pohárové zápasy jsou pokaždé trochu výjimečné. Neznáme úroveň soupeřů, protože jsme jim nikdy předtím nečelili. Bude to poprvé, co se utkám s lotyšským týmem. Nevíte, co očekávat, můžou vás malinko překvapit. Aktobe i Ararat-Armenia mě svou úrovní trochu překvapily," prohlásil devětadvacetiletý Dán před čtvrtečním úvodním utkání na Letné.
"Podobné zápasy jsou zábavné. Nejdůležitější je soustředit se na sebe, na to, co chceme vybudovat, v čem chceme být dobří, a to přenést do zápasu. Pak si myslím, že máme dobrou šanci zítra Rigu porazit," uvedl někdejší mládežnický reprezentant.
Riga prohrála jediný z posledních 28 soutěžních zápasů, v červnové přípravě navíc porazila 2:0 účastníka letního klubového mistrovství světa v USA Porto.
"O téhle bilanci jsem nevěděl, je působivá. Analyzovali jsme si Rigu a jsme na ni dobře připraveni. Máme svůj vlastní herní styl a ten musíme zítra na Letné ukázat. Rigu respektujeme, ale chceme hrát po svém. Pokud se nám to povede, myslím si, že zítra vyhrajeme," podotkl Sörensen.
Jeho tým drží sérii sedmi soutěžních vítězství v řadě.
"Není lehké vyhrát sedmkrát po sobě. Vyžaduje to dřinu a velkou koncentraci, protože hrajeme každé tři dny. Nemáte ani moc času na odpočinek mezi zápasy. Dovede to být vyčerpávající, musíte někde najít energii. Rádi chodíme do práce, trávíme spolu víc času než s našimi rodinami. Mám velkou radost ze sedmi výher po sobě a snad přidáme aspoň sedm dalších," řekl bývalý hráč Salcburku či Norimberku.