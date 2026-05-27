Artis vyděsil Slovácko, to ale bylo vše. Prvoligista otočil a je krok od záchrany

Fotbalisté Slovácka otočili vývoj úvodního utkání baráže o první ligu a zvítězili v Brně nad Artisem jednoznačně 4:1.
Třetí tým druhé ligy poslal před vlastními fanoušky do vedení ve 30. minutě Michal Jeřábek, za hosty vyrovnal na konci první půle Alan Marinelli. V 57. minutě otočil skóre Gigli Ndefe a následné trefy Marka Havlíka a Patrika Blahúta potvrdily jasné vítězství hostů. Slovácko tak má výrazně blíže k udržení prvoligové příslušnosti, potvrdit ji může v nedělní odvetě od 13:00 na svém stadionu v Uherském Hradišti.
V úvodu byla k vidění vyrovnaná bitva, v níž se oba týmy snažily vnutit svůj herní styl tomu druhému. Ve 14. minutě unikl po pravém křídle domácí Fomba a obrana Slovácka měla plno práce, aby jeho pokus neskončil za Hečovými zády.
Rychlá křídelní hra Artisu dělala týmu z Uherského Hradiště problémy i v dalším průběhu prvního poločasu, vznikla z toho územní převaha, nicméně bez větších příležitostí ke skórování. Na druhé straně v 26. minutě Blahútova střela jen těsně minula brněnskou branku.
Artis se dočkal vedoucího gólu ve 30. minutě. Pospíšilův trestný kop vrátil před pokutové území Čoudek a Jeřábek poslal míč přesně k tyči Hečovy branky.
Slovácko inkasovaný gól povzbudil k větší ofenzivě. Vyrovnání měl na kopačce Tetour, ale Slovácko postavila na nohy až dorážka Ouandovy střely, o kterou se postaral argentinský fotbalista Marinelli.
Slovácko po přestávce pokračovalo v útočném trendu z konce první půle, Artis kontroval rychlými brejky, ale neubránil soupeřovu akci v 57. minutě. Průnik do šestnáctky po ose Tetour-Havlík vrátil před bránu Ouanda, Marinelliho pokus ještě v síti neskončil, ale dorážka Ndefeho už ano. Angolský záložník se trefil poprvé v sezoně.
V 64. minutě mohl vedení sebevědomě hrajícího Slovácka navýšit Ouanda, ale z hranice pokutového území těsně přestřelil. O pět minut později jeho štiplavou střelu Borek s námahou nadvakrát zlikvidoval.
V 73. minutě předvedl své mistrovství při zahrávání trestných kopů Havlík a z 20 metrů zakroutil míč do šibenice domácí branky. Za tři minuty zatloukl prvoligové naděje Artisu Blahút čtvrtým gólem, který mu naservíroval Havlík.
Artis vypadl z role, zkušený tým hostí vývoj duelu v závěru kontroloval a nepřipustil žádné komplikace. I ve druhém barážovém zápasu tak vyhrál prvoligový tým, v úterý porazil ostravský Baník doma Táborsko 3:0.
Baráž o účast v první fotbalové lize - úvodní utkání:
Artis Brno - 1. FC Slovácko 1:4 (1:1)
Branky: 30. Jeřábek - 43. Marinelli, 57. Ndefe, 73. Havlík, 76. Blahút. Rozhodčí: J. Beneš - Zoufalý, A. Beneš - Radina (video). ŽK: Rundič, Blahút (oba Slovácko). Diváci: 3582.
Artis Brno: Borek - Plechatý, Štěrba (73. Breite), Čoudek, Harazim - Sedlák (73. Rahman), Jeřábek - Fomba (84. Samek)., Pospíšil, Hamansenya (60. Vukadinovič) - Adediran. Trenér: Nádvorník.
Slovácko: Heča - Stojčevski, Daníček, Rundič - Ndefe (84. Koscelník), Trávník, Tetour (72. Kostadinov), Blahút (89. Horák) - Havlík - Marinelli (72. Suchan), Ouanda (84. Krmenčík). Trenér: R. Skuhravý.
