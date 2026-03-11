Arsenal byl kousek od první porážky. Zachránila ho penalta v závěru

Fotbalisté Bayeru Leverkusen hráli v úvodním utkání osmifinále Ligy mistrů doma s Arsenalem 1:1. Hosté vyrovnali z penalty, kterou minutu před koncem proměnil bývalý hráč Bayeru Kai Havertz. Patrik Schick, vracející se po svalovém zranění, sledoval utkání z domácí lavičky náhradníků. Zbývající tři zápasy začnou ve 21:00. Odvety jsou na pořadu za týden.
Arsenal byl suverénem ligové fáze, v níž jako jediný neztratil ani bod, nastřílel nejvíc branek a dostal jen čtyři. Ale v Leverkusenu moc nechybělo, aby po 11 zápasech napříč soutěžemi poprvé kapituloval. Schick vynechal dva poslední zápasy, dnes se vrátil alespoň na lavičku, vpředu dostal znovu přednost devatenáctiletý Kofane z Kamerunu.
Lídr Premier League se dlouho nemohl prosadit. Jedinou šanci měl po dvaceti minutách Brazilec Martinelli a v cestě za jeho sedmým gólem v soutěži stálo jen břevno. Hned po změně stran hosté při rohovém kopu zapomněli u vzdálenější tyče na obránce Andricha a kapitán Bayeru se po více než třech letech zapsal podruhé mezi střelce v nejprestižnější soutěži.
Bylo to poprvé, co Arsenal v Lize mistrů prohrával, ale střídající Madueke si došel pro penaltu a Němec Havertz ji na stadionu, kde býval doma, proměnil. Když přišel na trávník jako střídající hráč, vítali ho diváci potleskem. To ještě netušili, že připraví jejich tým o výhru a náskok do odvety.
Úvodní utkání osmifinále fotbalové Ligy mistrů:
Bayer Leverkusen - Arsenal 1:1 (0:0)
Branky: 46. Andrich - 89. Havertz z pen. Rozhodčí: Meler (Tur.).
21:00 Paris St. Germain - Chelsea, Real Madrid - Manchester City, Bodö/Glimt - Sporting Lisabon.
Muchová končí v osmifinále. Světová dvojka ji vyprovodila kanárem
Tenistka Karolína Muchová podlehla v osmifinále turnaje v Indian Wells stejně jako vloni dvojnásobné šampionce Polce Ize Šwiatekové. Po osmizápasové vítězné sérii, během níž slavila titul v Dauhá, prohrála česká reprezentantka se světovou dvojkou a šestinásobnou grandslamovou vítězkou hladce 2:6, 0:6.
ŽIVĚ Je rozhodnuto: Sněmovna schválila celý státní rozpočet
Sněmovna schválila státní rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Jde o první rozpočet, který předložila koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů v čele s Andrejem Babišem (ANO). Poslanci během závěrečného schvalování přidali mimo jiné 800 milionů korun na podporu sportu. Koaliční většina odmítla v dílčích hlasováních všech více než 100 opozičních návrhů na přesuny peněz.
ŽIVĚ „Kdykoli budu chtít, válka skončí,“ řekl Trump o konfliktu s Íránem
V Íránu už "nezbylo prakticky nic", na co by americká armáda mohla útočit, a válka na Blízkém východě tak brzy skončí. Prohlásil to americký prezident Donald Trump ve středečním rozhovoru se serverem Axios. Stane se tak ale podle něj až v okamžiku, kdy se pro konec bojů rozhodne on sám.
ŽIVĚ „Tlačte na Putina, ne na nás,“ vzkázal Zelenskyj Trumpovi
USA by mělo ve svém mírovém úsilí vyvíjet větší tlak na Rusko a nikoli na Ukrajinu. V rozhovoru zveřejněném ve středu s bruselským portálem Politico to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval také lídry Evropské unie, aby připravili náhradní plán, pokud by Maďarsko a Slovensko skutečně zablokovaly dříve dohodnutou unijní půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč).
Špionážní hrozba. Byty nového íránského vůdce leží pár kroků od izraelské ambasády
Modžtaba Chameneí, syn a nástupce nejvyššího íránského vůdce Alího Chameneího, si v posledních deseti letech vybudoval rozsáhlé portfolio luxusních nemovitostí v zahraničí. Pozornost budí především dva londýnské byty s přímým výhledem na izraelské velvyslanectví, které podle odborníků mohou představovat vážné bezpečnostní riziko.