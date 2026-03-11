Přeskočit na obsah
Benative
11. 3. Anděla
Sport

Arsenal byl kousek od první porážky. Zachránila ho penalta v závěru

ČTK

Fotbalisté Bayeru Leverkusen hráli v úvodním utkání osmifinále Ligy mistrů doma s Arsenalem 1:1. Hosté vyrovnali z penalty, kterou minutu před koncem proměnil bývalý hráč Bayeru Kai Havertz. Patrik Schick, vracející se po svalovém zranění, sledoval utkání z domácí lavičky náhradníků. Zbývající tři zápasy začnou ve 21:00. Odvety jsou na pořadu za týden.

UEFA Champions League - Round 16 - First Leg - Bayer Leverkusen v Arsenal
Osmifinále Ligy mistrů mezi Bayerem Leverkusen a ArsenalemFoto: REUTERS
Arsenal byl suverénem ligové fáze, v níž jako jediný neztratil ani bod, nastřílel nejvíc branek a dostal jen čtyři. Ale v Leverkusenu moc nechybělo, aby po 11 zápasech napříč soutěžemi poprvé kapituloval. Schick vynechal dva poslední zápasy, dnes se vrátil alespoň na lavičku, vpředu dostal znovu přednost devatenáctiletý Kofane z Kamerunu.

Lídr Premier League se dlouho nemohl prosadit. Jedinou šanci měl po dvaceti minutách Brazilec Martinelli a v cestě za jeho sedmým gólem v soutěži stálo jen břevno. Hned po změně stran hosté při rohovém kopu zapomněli u vzdálenější tyče na obránce Andricha a kapitán Bayeru se po více než třech letech zapsal podruhé mezi střelce v nejprestižnější soutěži.

Bylo to poprvé, co Arsenal v Lize mistrů prohrával, ale střídající Madueke si došel pro penaltu a Němec Havertz ji na stadionu, kde býval doma, proměnil. Když přišel na trávník jako střídající hráč, vítali ho diváci potleskem. To ještě netušili, že připraví jejich tým o výhru a náskok do odvety.

Úvodní utkání osmifinále fotbalové Ligy mistrů:

Bayer Leverkusen - Arsenal 1:1 (0:0)

Branky: 46. Andrich - 89. Havertz z pen. Rozhodčí: Meler (Tur.).

21:00 Paris St. Germain - Chelsea, Real Madrid - Manchester City, Bodö/Glimt - Sporting Lisabon.

Karolína Muchová ve finále turnaje v Dauhá 2026

