"Trochu neuvěřitelné." Česká skeletonistka s cukrovkou slaví senzační bronz

Anna Fernstädtová vybojovala bronz na mistrovství světa v jízdě na skeletonu. Osmadvacetiletá závodnice na dvoudenním šampionátu v Lake Placid oslavila životní úspěch a první medaili pro Česko v historii. Porazily ji jen vítězná Nizozemka Kimberley Bosová a domácí Američanka Mystique Roová.

Fernstädtová, jež závodí s cukrovkou prvního typu, byla na MS dosud nejlépe dvakrát čtvrtá: nejprve v roce 2017 ještě v německých barvách a o dva roky později jako česká reprezentantka. V polovině šampionátu v Lake Placid držela stříbrnou pozici, po dnešních dvou jízdách ji až v závěru předstihla Roová.

"Je to trochu neuvěřitelné, máme obrovskou radost. Bronz jsem nečekala, měla jsem dvě hrozné sezony," řekla rodačka z Prahy v nahrávce pro média.

O tom, že má cukrovku, se dozvěděla před olympiádou v Pekingu zkraje roku 2022. "Bojovali jsme s ní docela dlouho. Věřím, že jsme ještě schopní stáhnout čas z rozběhů. Teď uvěřila, že je zpět a že to umí," řekl trenér Josef Andrle.

Česká skeletonistka zajela na oblíbené dráze v Lake Placid v poslední jízdě devátý čas, v součtu zaostala za vítěznou Bosovou o 75 setin sekundy. Od stříbra ji dělilo osm setin.

"Po pátečním druhém místě jsem si řekla: to je docela husté. Ale měla jsem v tréninku dobré konstantní jízdy, tak jsem si furt říkala: dej tréninkovou jízdu," popsala. Světová medaile ji zároveň motivuje do olympijské sezony, skeletonistky pojedou za rok v Cortině d'Ampezzo. "Vím, že to jde," cenila si.

Na začátku letošního ledna se Fernstädtová probojovala ve Světovém poháru po čtyřech letech na stupně vítězů a na stříbro z Winterbergu dokázala na vrcholné akci sezony navázat. Celkově přitom zakončila SP na patnáctém místě. Při bojích o světové medaile však našla jen dvě přemožitelky. Mezi juniorkami vyhrála MS třikrát (v letech 2018 až 2020).

"Snažil jsem se Aničce dát do hlavy, že na to má a nemá problém se na bednu dostat, což potvrdila. Je vždycky zdrženlivá, ale podruhé v sezoně si dokázala, že tam patří. Je to jenom o tom, že si musí uvěřit a nebránit tomu," dodal Andrle.

Mistrem světa mezi muži je Matt Weston a titul získal stejně jako před dvěma lety. Britský úspěch umocnil stříbrem Marcus Wyatt, jenž po čtyřech jízdách ztratil na krajana 1,9 sekundy. Bratranec Fernstädtové Timon Drahoňovský si oproti čtvrtku o místo pohoršil a coby osmadvacátý skončil předposlední. Dnes budou Česko reprezentovat v závodu dvojic.

Závěrečnou jízdu pro 25 skeletonistů už Drahoňovský neabsolvoval. Po třech čtvrtinách závodu ztrácel na průběžně vedoucího Westona téměř osm sekund. Osmadvacetiletý Brit byl třikrát nejrychlejší, přičemž v první dnešní jízdě překonal rekord dráhy (52,80). Zlatem z MS završil sezonu, v níž obhájil i prvenství ve Světovém poháru.

Mistrovství světa v jízdě na skeletonu v Lake Placid (USA):

Muži: 1. Weston 3:35,48 (53,83+55,19+52,80+53,66), 2. Wyatt (oba Brit.) -1,90 (54,27+55,64+53,59+53,88), 3. Jungk (Něm.) -1,93 (54,27+55,76+53,44+53,94), …28. Drahoňovský (ČR) 2:49,74 (56,85+57,01+55,88).

Ženy: 1. Bosová (Niz.) 3:40,06 (55,63+55,24+54,49+54,70), 2. Roová (USA) -0,67 (55,53+55,67+54,60+54,93), 3. Fernstädtová (ČR) -0,75 (55,69+55,37+54,58+55,17).