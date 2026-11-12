Anglie porazila Chorvaty a je ve čtvrtfinále. Kane zbořil další milník

Fotbalisté Anglie vyhráli v Lize národů 2:1 nad Chorvatskem a v "české" skupině A3 mají jistý postup do čtvrtfinále. Góly vítězů dali Morgan Rogers a z penalty Harry Kane, který překonal rekord brankáře Petera Shiltona v počtu reprezentačních startů.
Čerstvý držitel Zlatého míče Kane nastoupil ke 126. zápasu v anglické reprezentaci. Útočník Bayernu Mnichov skóroval i v pátém kole Ligy národů, když v 64. minutě po faulu Smolčiče na Quansaha vstřelil vítězný gól.
Po vedoucí trefě Rogerse se Chorvaté do zápasu vrátili Sučičovým gólem po necelé hodině hry, ale vyrovnaný stav vydržel jen pět minut. Před nedělním zápasem s Českem v Osijeku prohráli svěřenci trenéra Slavena Biliče počtvrté za sebou a na dvě předchozí účasti ve vyřazovací fázi Ligy národů nenavážou.
Francie bez zraněného Kyliana Mbappého prohrála v Miláně s Itálií 1:3 a přišla o první místo ve skupině A1, na které se posunul její dnešní soupeř. Hosté od 10. minuty vedli po trefě Oliseho, ale ještě v prvním poločase skóroval Francesco Esposito.
Po hodině hry neproměnil penaltu Espositův starší bratr Sebastiano, tři minuty nato už ale poslal Italy do vedení Frattesi pohotovým zakončením z voleje. V 75. minutě se k penaltě postavil tentokrát Francesco Esposito a přízemní střelou dal svůj druhý gól v utkání.
Italové budou hrát v poslední utkání ve skupině A1 o postup do čtvrtfinále s Belgičany, kteří otočili zápas v Turecku a zvítězili 2:1. O obrat se ještě během úvodní půlhodiny postarali v rozmezí tří minut De Bruyne a De Ketelaere.
Turci po poslední porážce s Itálií odvolali trenéra Vincenza Montellu, jehož místo zaujal Sergen Yalcin a jeho tým se dostal ve 20. minutě do vedení. Güler se trefil krásně z dálky z přímého kopu. Bleskové akce Belgičanů ale v následných deseti minutách rozhodly o páté porážce Turecka za sebou.
Fotbalová Liga národů - 5. kolo:
Skupina A1:
Izmir: Turecko - Belgie 1:2 (1:2). Branky: 20. Güler - 27. De Bruyne, 31. De Ketelaere.
Milán: Itálie - Francie 3:1 (1:1). Branky: 26. a 75. z pen. Esposito, 63. Frattesi - 10. Olise.
1.
Itálie
5
3
1
1
11:6
10
2.
Francie
5
3
1
1
8:5
10
3.
Belgie
5
3
0
2
8:6
9
4.
Turecko
5
0
0
5
3:13
0
Skupina A3:
Londýn: Anglie - Chorvatsko 2:1 (1:0). Branky: 24. Rogers, 64. Kane z pen. - 59. Sučič.
1.
Španělsko
5
5
0
0
14:5
15
2.
Anglie
5
4
0
1
16:4
12
3.
Chorvatsko
5
1
0
4
5:16
3
4.
Česko
5
0
0
5
2:12
0
Skupina C1:
Tirana: Albánie - Finsko 2:0 (1:0). Branky: 35. Muci, 50. Manaj. ČK: 67. Tenho (Fin.).
Serravalle: San Marino - Bělorusko 0:2 (0:2). Branky: 13. Gomanov, 17. Koncevoj. ČK: 90.+3 Svirepa (Běl.).
Skupina C1:
1.
Albánie
5
4
0
1
10:3
12
2.
Bělorusko
5
3
1
1
7:2
10
3.
Finsko
5
2
1
2
9:4
7
4.
San Marino
5
0
0
5
1:18
0
Skupina C2:
Jerevan: Arménie - Kypr 1:1 (0:1). Branky: 58. Garibjan - 9. Pikis.
Podgorica: Černá Hora - Lotyšsko 2:1 (0:0). Branky: 70. Krstovič, 90.+1 D. Vukovič - 72. Melniks. ČK: 57. Savič (Černá Hora).
1.
Černá Hora
5
4
1
0
9:5
13
2.
Kypr
5
2
2
1
6:4
8
3.
Arménie
5
1
2
2
5:6
5
4.
Lotyšsko
5
0
1
4
3:8
1
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