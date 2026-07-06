Angličané ustáli mexickou vřavu i vyloučení. Kane dal šestý gól

Angličtí fotbalisté porazili v osmifinále mistrovství světa na Aztéckém stadionu v Mexiku tým hostitelské země 3:2 a jsou potřetí v řadě mezi osmi nejlepšími týmy.
Dva góly vstřelil v rozpětí 98 sekund prvního poločasu Jude Bellingham, ale Julián Quiňones ještě do přestávky snížil. Od 54. minuty hráli Angličané bez vyloučeného Jarella Quansaha, přesto zvýšili náskok, když Harry Kane proměnil penaltu ve svůj šestý gól na turnaji.
Pokutový kop zužitkoval také na druhé straně Raúl Jiménez, ale vynutit si prodloužení už domácí nedokázali. Potřetí na turnaji ovlivnilo program počasí, zápas začal kvůli bouřce s hodinovým zpožděním. Ve čtvrtfinále se Angličané v sobotu ve 23:00 SELČ utkají v Miami s Norskem, které vyřadilo Brazílii.
Angličané se po čtyřech zápasech ve Spojených státech museli poprvé vyrovnávat s nadmořskou výškou. Jejich německý trenér Thomas Tuchel vrátil na pravý kraj obrany Quansaha, který si v posledním utkání ve skupině s Panamou poranil kotník. Na křídlech tentokrát nastoupili Saka s Gordonem, kteří minule proti Kongu přišli až po hodině hry a přispěli k obratu.
Domácí kouč Javier Aguirre, který tady hrál proti Angličanům při výhře 1:0 v roce 1985, vsadil na stejnou jedenáctku jako při výhře nad Ekvádorem, včetně sedmnáctiletého objevu Mory. V jeho věku se ve vyřazovací fázi na MS zabydlel v základní sestavě jen Pelé v roce 1958.
Mexičané první kolo play off rozhodli dvěma góly už v prvním poločase, ale dnešní soupeř dokázal jejich úvodní nápor otupit. Na konci první čtvrthodiny vytáhl brankář Pickford k tyči mířící hlavičku Jiméneze, který ho v Premier League celkem šestkrát překonal. Na druhé straně se Gordon kličkou od rohového praporku dostal do šance, ale jeho střela z úhlu brankáře Rangela nezaskočila.
Neprůstřelnost mexického gólmana na turnaji však přesto brzy skončila. Ve 36. minutě Sakův centr poslal Bellingham hlavou do sítě a než se domácí obrana vzpamatovala, udeřil záložník Realu Madrid znovu. Tentokrát po narážečce s Kanem vstřelil už svůj čtvrtý gól na turnaji.
Ještě do přestávky vrátil Mexiko do hry pohotovým volejem Quiňones a i pro něj to byla už čtvrtá trefa na tomto šampionátu. Ve strhujícím závěru prvního dějství mohli domácí vyrovnat, ale Pickford vyrazil další Jiménezovu hlavičku a Bellingham v poslední chvíli ukopl míč před Montesem, který už byl před prázdnou brankou.
Místo očekávaného mexického náporu začali po změně stran lépe Angličané a O´Reilly z dálky trefil tyč. Jenže pak Quansah ve skluzu trefil Gallardovu holeň a rozhodčí po kontrole u videa vytáhl červenou kartu. Už za čtyři minuty brankář Rangel fauloval unikajícího Gordona a Kane potvrdil, že penalty umí. Svůj anglický rekord vylepšil na 85 branek, na světových šampionátech už jich má na kontě 14.
Kane ale pak penaltu zavinil, když kopačkou zasáhl Gutierréze, a Jiménez se ze značky pokutového kopu zapsal potřetí mezi střelce. Angličané však v oslabení přežili závěrečný nápor i dvanáctiminutové prodloužení, v němž šel na zteč i mexický brankář Rangel, a mohou se chystat na čtvrtfinále s Norskem. S ním se naposledy utkali v roce 2014 a v Londýně vyhráli 1:0.
Osmifinále (Mexiko):
Mexiko - Anglie 2:3 (1:2)
Branky: 42. Quiňones, 69. Jiménez z pen. - 36. a 38. Bellingham, 60. Kane z pen.. Rozhodčí: Faghaní - Lakrindis, Lindsay (všichni Austr.) - Gallo (video, Kol.). ŽK: Sánchez, Vásquez - Rice, Kane, O'Reilly, Henderson. ČK: 54. Quansah (Angl.). Diváci: 80.824
Mexiko: Rangel - Sánchez (79. Fidalgo), Montes (46. Álvarez), Vásquez, Gallardo - Mora (61. Giménez), Lira, Romo (61. Gutiérrez) - Alvarado, Jiménez, Quiňones (81. Martínez). Trenér: Aguirre.
Anglie: Pickford - Quansah, Konsa, Guéhi, O'Reilly (75. Spence) - Anderson (75. Burn), Rice - Saka (57. Stones), Bellingham, Gordon - Kane (90. Rogers). Trenér: Tuchel.
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