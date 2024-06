Angličané předvedli poločas hrůzy. Hvězdný výběr se klepal o bod proti Dánům

Angličtí fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství Evropy v Německu remizovali s Dánskem 1:1 a nevyužili šanci zajistit si s předstihem první příčku ve skupině C. Čtyři body by jim však na postup do osmifinále měly stačit.

Skóre otevřel v 18. minutě kanonýr Harry Kane, ještě v prvním poločase vyrovnal Morten Hjulmand. Kane se jako třetí anglický hráč střelecky prosadil na čtvrtém velkém mezinárodním turnaji. Odpoledne Slovinsko remizovalo se Srbskem také 1:1, ve hře o postup tak zůstávají všechny čtyři týmy. Anglie se v úterý na závěr utká se Slovinskem a Dánsko se Srbskem. Skupina C: Dánsko - Anglie 1:1 (1:1) Branky: 34. M. Hjulmand - 18. Kane. Rozhodčí: Soares Dias - P. Soares, Ribeiro - Martins (video, všichni Portug.). ŽK: Vestergaard, Maehle, Nörgaard - Gallagher. Diváci: 46.177. Dánsko: Schmeichel - Andersen, Christensen, Vestergaard - Maehle, M. Hjulmand (82. Nörgaard), Höjbjerg, Kristiansen (57. Bah) - Eriksen (82. Olsen) - Höjlund (67. Poulsen), Wind (57. Damsgaard). Trenér: K. Hjulmand. Anglie: Pickford - Walker, Stones, Guéhi, Trippier - Alexander-Arnold (54. Gallagher), Rice - Saka (69. Watkins), Bellingham, Foden (69. Bowen) - Kane (69. Watkins). Trenér: Southgate. 1. Anglie 2 1 1 0 2:1 4 2. Dánsko 2 0 2 0 2:2 2 Slovinsko 2 0 2 0 2:2 2 4. Srbsko 2 0 1 1 1:2 1