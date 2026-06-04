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Sport

Andrejevová porazila Kosťukovou a postoupila poprvé do finále Roland Garros

ČTK

Devatenáctiletá teniska Mirra Andrejevová z Ruska postoupila poprvé v kariéře do finále Roland Garros. Ukrajinku Martu Kosťukovou dnes porazila na pařížské antuce 6:1, 6:3. V premiérovém grandslamovém finále narazí v sobotu na krajanku Dianu Šnajderovou, nebo Polku Maju Chwaliňskou.

French Open
Mirra AndrejevováFoto: REUTERS
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Andrejevová, která plní ve francouzské metropoli roli nasazené osmičky, zdolala turnajovou patnáctku Kosťukovou ve třetím vzájemném utkání poprvé. Povolila jí jen čtyři gamy a zvítězila za hodinu a 16 minut. Oplatila jí letošní porážku z finále antukového turnaje v Madridu, předtím s ní prohrála také bez zisku setu v lednu v Brisbane.

Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 61,7 milionu eur):

Ženy:

Dvouhra - semifinále: M. Andrejevová (8-Rus.) - Kosťuková (15-Ukr.) 6:1, 6:3.

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