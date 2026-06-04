Andrejevová porazila Kosťukovou a postoupila poprvé do finále Roland Garros

Devatenáctiletá teniska Mirra Andrejevová z Ruska postoupila poprvé v kariéře do finále Roland Garros. Ukrajinku Martu Kosťukovou dnes porazila na pařížské antuce 6:1, 6:3. V premiérovém grandslamovém finále narazí v sobotu na krajanku Dianu Šnajderovou, nebo Polku Maju Chwaliňskou.
Andrejevová, která plní ve francouzské metropoli roli nasazené osmičky, zdolala turnajovou patnáctku Kosťukovou ve třetím vzájemném utkání poprvé. Povolila jí jen čtyři gamy a zvítězila za hodinu a 16 minut. Oplatila jí letošní porážku z finále antukového turnaje v Madridu, předtím s ní prohrála také bez zisku setu v lednu v Brisbane.
Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 61,7 milionu eur):
Ženy:
Dvouhra - semifinále: M. Andrejevová (8-Rus.) - Kosťuková (15-Ukr.) 6:1, 6:3.
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