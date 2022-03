Americká olympijská šampionka Grinerová byla v Moskvě zadržena kvůli pašování drog

Americká basketbalistka Brittney Grinerová byla v Rusku zadržena kvůli pašování drog. V únoru kontrola v zavazadlech dvojnásobné olympijské vítězky, která hraje za Jekatěrinburg, na letišti Šeremetěvo objevila hašišový olej.

O obvinění Grinerové informovala agentura TASS s odvoláním na zdroj z bezpečnostních složek. Ruská celní správa jméno zadržené nezveřejnila. Pouze uvedla, že jde o hráčku, která s americkou reprezentací dvakrát vyhrála olympijské hry.

Jednatřicetiletá Grinerová by mohla jít za pašování drog až na deset let do vězení. Její zadržení přišlo v době, kdy jsou vztahy mezi USA a Ruskem napjaté kvůli vojenskému útoku na Ukrajinu.

"O její situaci víme a pečlivě ji sledujeme," uvedli na twitteru představitelé amerického basketbalu. "Brittney se vždy chovala jako naprostá profesionálka a její bezpečí je naší hlavní starostí."

Grinerová působí v Jekatěrinburgu od roku 2014 a čtyřikrát s ním vyhrála Evropskou ligu. Ve WNBA nastupuje za Phoenix Mercury, se kterým zámořskou soutěž jednou ovládla. Na kontě má také dva tituly mistryně světa.