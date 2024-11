"Malý ten, kdo zná jen malý cíl." Loprais míří na Dakar s nejvyššími ambicemi

S několika novinkami se postaví na start lednové Rallye Dakar zkušený pilot kamionu Aleš Loprais. Již před dvěma měsíci oznámil, že bude startovat se speciálem Iveco postaveným v dílnách nizozemského týmu Gerarda de Rooye. Na dnešní tiskové konferenci v Praze oficiálně potvrdil také start dvou kamionů Tatra v kategorii Classic, o které se postará jeho tým.

Loprais, jenž letos na Dakaru skončil druhý za Martinem Macíkem, řadu let závodil s kamionem Praga.

"Spousta lidí se ptá, proč došlo k této změně. Nebýt toho, tak nevznikla tahle nádherná replika Pumy a nejedou dva kamiony mezi klasiky, což je pro nás v rodině důležité," uvedl Loprais.

S kamionem Tatra Puma totiž slavil tři z celkem šesti vítězství jeho strýc Karel.

Tým sídlící ve Frenštátu pod Radhoštěm se již dříve rozhodl, že chce historicky úspěšný kamion repasovat a opět zprovoznit. A vedle toho připravoval i Tatru 815.

"Už dlouho jsme to měli nastavené tak, že tyto dvě Tatry budeme dělat, a vzalo nám to nemalý objem práce. Na obou se de facto vyšívalo dva roky a vedle toho moje Lady (Praga) už má nějaký svůj pátek," vysvětlil Loprais důvody přechodu k Ivecu.

Kamiony v kategorii Classic budou řídit Igor Pazdera, kterého bude navigovat zpěvačka Olga Lounová, a také Jiří Husek.

Změna závodního stroje by navíc měla zvýšit šance českého pilota na celkový úspěch.

"My technologicky nedosáhneme na motor Common-Rail (motor s přímým vstřikováním paliva), který mají tovární týmy a pár šťastlivců. Iveco má o deset procent vyšší krouticí moment i výkon, než jsme měli my," řekl Loprais, kterého čeká devatenáctý start na Dakaru v kariéře.

"Historicky jsem měl možnost osedlat více značek. A je to i o tom jednou za čas vyzkoušet, jak to dělají ostatní. Aby si člověk uvědomil, jestli jsme dobří, dostateční nebo abychom si náhodou nemysleli, že to děláme nejlépe," podotkl s úsměvem.

Vedle nové značky bude mít Loprais i nového navigátora Davida Křípala, třetím členem posádky je nizozemský mechanik Bernard Der Kinderen.

"Davida už nějakou dobu znám a vždy jsme si měli o čem povyprávět. Vždy, když jsme ho předjížděli, tak mi ho bylo líto. David pro mě byl vždy 'MacGyver', člověk několika funkcí. Navigátor, mechanik, doktor. Dakar jel i jako náhradník a za pochodu se učil francouzsky," řekl Loprais na adresu navigátora, který spolupracoval doposud hlavně s Tomášem Ouředníčkem.

"Teď jsem mu říkal, hlavně ať se připraví na to, že bude dělat jen navigátora," dodal.

Loprais má před Dakarem každoročně vysoké cíle a ani tentokrát tomu není jinak. "Přejeme si být šťastní v cíli a být nejlepší. Je to neskromné přání, ale na druhou stranu - sláb jenom ten, kdo v sebe ztratil víru, a malý ten, kdo zná jen malý cíl," pomohl si Loprais citátem z díla Svatopluka Čecha.

