Adamczyková vyráží na měsíční trip po USA. Obavy má jen z kontrol na letišti

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková po návratu z posledního závodu Světového poháru v Kanadě stráví v Česku jen tři dny a zase se vydá do zámoří. Chystá se na měsíční dovolenou ve Spojených státech amerických.

Doufá, že s nově blonďatou hřívou nebude mít problém při kontrolách na letišti. Až se vrátí, zahájí přípravu na novou sezonu a bude mít čas i na taneční vystoupení s Jakubem Mazůchem, s nímž skončila druhá v minulém ročníku StarDance.

Přesný itinerář zámořské dovolené zatím nemá. "Bude to roadtrip asi po třech státech. Jedeme do Seattlu, kam se potřebujeme vrátit. Hlavně národní parky, nepotřebuju města, ta americká mě tolik nezajímají, maximálně galerie. Ale to bych asi letěla do New Yorku," přiblížila pátá žena uplynulého ročníku Světového poháru.

Do sezony naskočila kvůli účinkování ve StarDance později a hned první start ve Svatém Mořici ozdobila vítězstvím. To nakonec zůstalo v tomto ročníku jediné. Přidala ještě tři druhá místa, na posledních dvou zastávkách SP se na pódium nedostala. Pokaždé jela malé finále, třikrát ho vyhrála a byla celkově pátá, jednou brala sedmou příčku.

Olympijská vítězka ze Soči 2014 upozornila, že konkurence se za poslední roky hodně vyrovnala. "Už ani v tom čtvrtfinále si nevyberete, už tam jsou všechny holky dobré. Semifinále víceméně působí jako velké finále před čtyřmi lety. Ale o to je to zábavnější," popisovala.

Zatímco před touto sezonou kvůli StarDance strávila minimum dní na sněhu, před tou příští už by měla absolvovat plnohodnotnou přípravu. Ale dostane se i na taneční parket.

"Máme s Kubou v květnu v plánu akci, na konci června v Ostravě tři dny za sebou a něco v Roudnici na začátku června. Tak pět akcí," řekla Adamczyková.

Ráda by se tanci čas od času věnovala. "Líbilo by se mi to. Bavilo mě contemporary (současný tanec), jak je to volnější, a učení jiných pohybů a práce s tělem. Kuba jednou za čas jezdí do Prahy na lekce, tak bych mohla k němu zajít. Ale potřebuju udělat balík svých tréninků, pak chci mít tréninky na koních a pak ty tancovačky. Čas není bohužel nafukovací, ale ráda bych," přemítala třicetiletá snowboardcrossařka.

Pro příští sezonu se těší i na týmové závody, které v té uplynulé nestihla. Čeští muži se hodně zlepšili, takže by mohla být šance na úspěch.

"Už závod, kdy jsem si zlomila nohy, jsme byli s Honzou Kubičíkem druzí, což zranění bohužel trochu přeplácalo, zapomnělo se na to. Ráda bych, aby to bylo normální, a může to být super. Třeba Charlotte Bankesová s Huwem Nightingalem vyhráli jeden týmový závod a troufám si říct, že Huw jezdí o třídu hůř než naši kluci. Na velké finále určitě máme," odhadla Adamczyková.

V příští sezoně bude ve Svatém Mořici obhajovat světový titul a také by se měla v závodě SP představit domácím fanouškům na Dolní Moravě.

"To by bylo super. Je to velký tlak, záleží, jak to zvládnete. My to na Dolní Moravě dobře známe, můžeme tam víc testovat snowboardy a hodně jsme tam trénovali na veřejné trati," dodala Adamczyková.