Adam Ondra vzal Nesba na Pálavu. Norský spisovatel ho nadchl svým lezením

Čtyřnásobný mistr světa ve sportovním lezení Adam Ondra a norský spisovatel Jo Nesbo ve středu společně vylezli Martinku, nejvyšší skálu Pavlovských vrchů. Ondra ocenil Nesbovy lezecké dovednosti a nadšení. Světoznámý autor detektivek se tomuto sportu začal věnovat až v padesáti letech.

"Za deset let to dotáhl na velmi vysokou úroveň, takže jsem se nemusel bát ho vzít na nějakou pořádnou věc. Jo je fantastický lezec. V šedesáti letech lézt 7c+ a jeho životní sen je 8a, to je opravdu neuvěřitelné," chválil Ondra autora, s nímž se kdysi seznámil díky jeho manažerce. Ta českého sportovce oslovila a Ondra s Nesbem si vyměnili telefonní čísla.

Chtěli se potkat už v Norsku, kam Ondra často vyráží na skály do oblasti Flatanger. "Vyměnili jsme si pár esemesek, když jsem se odtamtud vracel, že bych se mohl zastavit někde v okolí Osla, kde Jo bydlí. Ale především kvůli počasí to nikdy nevyšlo," uvedl Ondra v nahrávce pro média.

Setkali se až nyní v Česku. Ondra vzal Nesba na Pálavu. "Je to taková nejspeciálnější oblast, kde třeba začal lézt můj taťka. Je to pro mě srdcová záležitost, kdy se leze na skalách v Pavlovských vrších, které se zvedají přímo z roviny. Lezli jsme tu nejvyšší skálu, která se jmenuje Martinka," řekl trojnásobný medailista z letošního mistrovství Evropy.

Je přesvědčený, že Noe musí mít talent, aby se navzdory pokročilému věku dostal do takové formy. Především se ale zlepšuje díky mimořádnému nasazení a vášni pro lezení. "Říkal, že chodí pětkrát týdně lézt, to opravdu smekám. Já třeba lezu i šestkrát v týdnu, ale mezi mými známými je celkem vzácné, aby někdo lezl pět dní v týdnu," řekl Ondra.

Nesbo, který v úterý v Praze představil svoji novou knihu Krysí ostrov a další povídky, ho pak doprovodil na brněnskou premiéru dokumentárního filmu Adam Ondra: Posunout hranice. Tam prozradil, proč opravdu do Česka přijel. "Říkal, že oficiální důvod je představit novou knížku, ale ten reálný důvod prý je, aby si se mnou mohl zalézt. To jsem byl určitě potěšen," usmál se Ondra.