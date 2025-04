Český supertalent schytal před MS tvrdé hodnocení. Pro kluby NHL je rizikový

Mezi seniorským mistrovstvím světa žen a mužů má světový hokej na programu ještě jednu důležitou akci - šampionát dorostenců. Představí se na něm i Adam Benák, český supertalent, kterého však kluby NHL berou jako značně rizikovou investici.

Český hokej zažívá v posledních letech plodné časy. Na akcích pod hlavičkou mezinárodní federace IIHF sbírají medaile muži, ženy, junioři nebo para hokejisté.

Jen dorostenci vycházejí naprázdno. Naposledy slavili na MS osmnáctek v roce 2014, kdy tým s Davidem Pastrňákem či Jakubem Vránou ukořistil stříbro.

Další šanci utnout nelichotivou šňůru mají na šampionátu v Texasu, který už v noci na čtvrtek rozehrají těžkou šichtou proti domácím Američanům.

Zatím není jasné, jestli nastoupí i Benák, jenž v noci na středu dohrál v play off elitní americké juniorky USHL. S Youngstownem vypadl na ledě michiganského Muskegonu, což je úplně jiný kout Spojených států.

Ve zbytku turnaje by však Česko mělo mít svou zřejmě největší útočnou hvězdu k dispozici. V původní nominaci Benák figuruje.

Pro trenéra reprezentační osmnáctky Davida Čermáka je mimořádně důležitý i proto, co dokázal na posledních dvou ročnících Hlinka Gretzky Cupu, označovaného nálepkou "neoficiální mistrovství světa do 18 let".

Benák byl pokaždé nejproduktivnějším hráčem týmu a výrazně přispěl ke dvěma stříbrům. Celkově v deseti zápasech posbíral výborných 21 bodů (6+15) a stal se historickým lídrem produktivity turnaje.

V jednu chvíli se o něm dokonce mluvilo jako o "největší české naději od Pastrňáka".

Proto teď může zarazit názor Centrálního úřadu skautingu NHL, který v dubnovém a zároveň finálním žebříčku pro nadcházející draft přiřkl Benákovi až 58. příčku mezi bruslaři nastupujícími v Severní Americe.

Hráče do pole v Evropě posuzuje tento model zvlášť, další dvě kategorie má pak pro brankáře. Z toho vyplývá, že Benák by celkově měl jít na řadu někdy ve třetím kole draftu, možná ještě později.

Příčinou nízkého umístění navzdory skvělé produktivitě je hráčova výška.

Osmnáctiletý Benák podle oficiálních údajů USHL měří jen 171 centimetrů, což skauti vnímají jako riziko. Málokterý střízlík se v NHL, soutěži plné zručných hromotluků, dokáže prosadit.

Někteří však plzeňskému odchovanci věří, dokonce i na první kolo.

"Benák je drobný, ale také je to jeden z nejlépe bruslících a nejchytřejších útočníků na draftu. Čím víc ho sleduji a ptám se na něj, tím víc věřím, že má skutečnou šanci porazit předpoklady," napsal novinář online deníku The Athletic Scott Wheeler, který ve svém březnovém žebříčku přisoudil české naději 30. pozici.

"V současnosti je jedním z nejlepších hráčů ve své věkové skupině. Jde jen o to, zda to tak bude i na úrovni NHL," doplnil Wheeler.

Benák dělá, co může, aby skeptiky přesvědčil. V USHL sbíral více než bod na zápas a stal se jedním ze tří kandidátů na nováčka roku.

Na mistrovství světa osmnáctek má poslední šanci na sebe před draftem upozornit po hokejové stránce. Více ale nejspíš bude myslet na medaili, která českým dorostencům na tomto turnaji tak dlouho uniká.