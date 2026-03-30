Absurdní, žasne okolí. Ze Zachy je mašina, může dojít na nemyslitelné

Že kvůli otřesu mozku nemohl nastoupit na uplynulém olympijském turnaji v Miláně, mrzí ve světle jeho současných výkonů ještě víc. Hokejový centr Pavel Zacha hraje v životní formě a je ústřední postavou Bostonu v napínavém boji o play off.
V minulé základní části NHL ho stejně jako většinu týmu srazila krize. Se 14 góly a celkem 47 body zapsal svou nejhorší sezonu u Bruins a fanoušci ho zařadili na seznam postradatelných.
V letní přestávce a ještě během stávajícího ročníku se pak hodně řešila jeho možná výměna.
Zacha však navzdory spekulacím zůstal. A ukazuje se, že od generálního manažera klubu Dona Sweeneyho to bylo prozíravé rozhodnutí.
Český útočník, který v dubnu oslaví 29. narozeniny a má smlouvu ještě na příští sezonu, momentálně válí tak, jako by se do něj převtělil hvězdnější parťák David Pastrňák.
V posledních 13 zápasech vstřelil Zacha 13 gólů a celkem v 17 kláních po olympijské pauze bodoval 22 krát (13+9), což ho v mužstvu řadí na první příčku, o bod před Pastrňáka.
„To, co po olympijské přestávce předvádí, je absurdní,“ vyzdvihl centra novinář Joe Haggerty.
Dohromady má Zacha po 71 utkáních základní části 59 zápisů. Vyrovnal tedy své sezonní maximum a téměř jistě ho překoná.
Nejzajímavější ovšem je, že vstřelil 28 gólů. Svůj střelecký rekord vylepšil už o sedm tref a na Pastrňáka, dříve nedostižného střelce, ztrácí jedinou branku. Při současné formě by do konce základní části mohl přeskočit, což dřív bylo nemyslitelné.
A kdoví, třeba dostihne i Morgana Geekieho na čele týmové tabulky střelců. Osm zápasů před finišem ztrácí šest tref.
„Pav je teď na skvělé střelecké vlně. Fakt mě baví ho sledovat a mám z něj obrovskou radost,“ vychválil „Pasta“ českého parťáka.
Jeden by si pomyslel, že Zacha těží z Pastrňákova přerodu v nahrávače. Platí to ovšem leda v přesilovkách. Jinak každý - navzdory úspěšné spolupráci z dřívějška - nastupuje v jiné lajně.
Zacha vede vůbec nejstabilnější bostonskou formaci, v pořadí druhou. Na křídlech ho podporují Švéd Viktor Arvidsson a Američan Casey Mittelstadt.
„Působivé,“ zhodnotil práci druhého útoku Pastrňák, který poslední dobou nastupuje s nadějnými forvardy Fraserem Mintenem a Maratem Chusnutdinovem.
„Z dřívějška se vůbec neznali, a teď celý rok tvoří skvělou lajnu,“ pokračoval k Zachovi a spol. „Nám ostatním to dělají mnohem jednodušší.“
S druhým útokem na ledě má Boston při hře pět na pět fantastické skóre 38:16. Zacha se o to jakožto centr přičinil velkou měrou.
„Dává spoustu gólů, ale neuvěřitelný je po celé délce kluziště,“ smekl před českým parťákem Arvidsson. „V obranném pásmu vyhrává hodně soubojů. Casey a já mu důvěřujeme, protože víme, že udělá všechno, aby souboj vyhrál a získal puk. Můžeme se podle toho řídit. Celou sezonu je neuvěřitelný.“
Sparta zlomila prokletí a je v semifinále. Sedmý duel v Plzni rozhodl jediný gól
Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé třetiny v přesilové hře pět na tři kapitán Filip Chlapík, čisté konto udržel Josef Kořenář.
Trump chystá revoluci v NATO. Objasnil, komu by odepřel aktivaci článku 5
Americký prezident Donald Trump zvažuje zásadní změny v NATO. Ty by cílily především na členské státy, které neplní požadavky na financování obrany. Podle modelu „kdo neplatí, ten nerozhoduje“ by „černí pasažéři“ mohli přijít o vliv na rozhodování, včetně aktivace článku 5.
ŽIVĚ Pokud Írán neuzavře dohodu, USA zničí jeho elektrárny i ostrov Charg, prohlásil Trump
Pokud nebude brzy dosaženo dohody o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu, Spojené státy zcela zničí íránské elektrárny, ropné vrty, ostrov Charg a možná i odsolovací zařízení, napsal v pondělí na sociální síti americký prezident Donald Trump. Washington podle šéfa Bílého domu vede jednání s „novým a rozumnějším režimem“ v Teheránu, během nichž došlo k významnému pokroku.
ŽIVĚ Zelenskyj navrhl Rusku příměří o Velikonocích, informují média
Ukrajina je připravena přistoupit na příměří během velikonočních svátků a také k energetickému příměří, řekl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj novinářům. Zelenskyj podle portálu Ukrajinska pravda zdůraznil, že Ukrajina podporuje jakoukoli podobu příměří a obecně ukončení války, pokud nepovede ke ztrátě nezávislosti. Ruská oficiální reakce zatím není známa.
„Je neuvěřitelný.“ Dánové se obávají Součka. Trenér naznačil, že Koubka nechápe
Fotbalisté Dánska se před úterním finále play off kvalifikace mistrovství světa několikrát speciálně připravovali na bývalého kapitána české reprezentace Tomáše Součka.