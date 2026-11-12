A zase červená. Češi trápili fotbalové mistry světa, šance na bod odešla s Krejčím

Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v Lize národů doma Španělsku 0:2 a prohráli i páté utkání skupiny A3. Národní tým nadále čeká na bodový zisk pod Santim Deniou. Úřadující mistry světa i Evropy poslal v Praze na Letné v 39. minutě do vedení z penalty Álex Baena a pojistku přidal v šesté minutě nastavení Marc Pubill. Domácí hráli od 72. minuty v oslabení bez vyloučeného Ladislava Krejčího.
Český celek nedokázal soupeři oplatit porážku 1:3 z úvodního vzájemného duelu na začátku října v Oviedu a nezvítězil ani v devátém utkání proti Španělsku od rozdělení federace. Letošní mistři světa protáhli rekordní sérii bez prohry v základní době na 43 zápasů.
Kouči Deniovi výsledkově nevyšel ani druhý souboj proti krajanům. Jeho svěřenci zakončí skupinu v neděli posledním letošním utkáním v Chorvatsku, kde se pokusí odvrátit sestup z elitní divize a poslední místo. K předstižení soupeře v tabulce ho potřebují v Osijeku porazit.
V české brance tentokrát dostal šanci Kovář. Na hrot trenér Denia postavil Naderiho, pod ním hrál další útočník Hložek. Španělé kvůli zranění postrádali několik opor, kapitána Rodriho, hvězdného křídelníka Yamala a nejlepšího střelce aktuálního výběru Oyarzabala, přesto na Letné v úvodu dominovali.
Velkou možnost v 19. minutě promarnil Cucurella, který zamířil vedle. Poté hlavičkoval Cubarsí do břevna, míč už nicméně před centrem opustil hrací plochu. Do vedení pomohla mistrům světa šťastná situace ve vápně. Ambrosovi dopadl míč na ruku a černohorský sudí po zásahu od videa a přezkoumání situace nařídil penaltu. Baena v 39. minutě nezaváhal.
Za chvíli mohl přidat pojistku Ruiz, radost z gólu mu ale pokazila tyč. Český celek za celý první poločas soupeře vážněji neohrozil, trochu nebezpečněji vyhlížel pouze jeden závar v úvodu po centru.
Ve 48. minutě po výkopu gólmana Simóna a úniku přes kapitána Krejčího překonal brankáře Kováře Pino, videorozhodčí ale po delším přezkoumávání odhalil těsný ofsajd. Domácí to nakoplo a v 52. minutě mohl vyrovnat po dlouhém autu Zima, v první velké české šanci ale na dlouhou nohu zamířil nad.
Deniovi svěřenci po změně stran podobně jako v říjnovém vzájemném duelu v Oviedu výrazně ožili, za chvíli vypálil Provod a tečovaný pokus se snesl těsně vedle tyče. Španělé poté se štěstím ustáli Krejčího prodloužení hlavou a velký závar ve vápně. Domácí lídra žebříčku reprezentací nečekaně dostali pod velký tlak a v 68. minutě je dělily jen centimetry od vyrovnání, když Hložek hlavou prodloužil centr z přímého kopu na břevno.
V době největšího českého náporu Krejčí fauloval v úniku střídajícího Fernándeze, sudí mu původně udělil jen žlutou kartu, ale po zásahu od videa a přezkoumání záznamu ji změnil na červenou. Domácí kapitán byl vyloučen i v říjnovém vzájemném duelu v Oviedu.
Češi i v oslabení dvakrát nebyli daleko od vyrovnání. Střídající debutant Hopi v 79. minutě nejprve v dobré pozici přestřelil a poté teprve osmnáctiletého křídelníka z Teplic zblokoval Cucurella. Na začátku nastavení Kovář vychytal zblízka Fernándeze, útočník pak trefil tyč a pojistku přidal až vzápětí další střídající hráč Pubill. Česko v součtu s nepovedeným vystoupením na světovém šampionátu už osm zápasů nezvítězilo.
5. kolo fotbalové Ligy národů:
Skupina A3 :
Česko - Španělsko 0:2 (0:1)
Branky: 39. Baena z pen., 90.+6 Pubill. Rozhodčí: Dabanovič - Jovanovič, Todorovič (všichni Č. Hora) - Kwiatkowski (video, Pol.). ŽK: Porro, Merino (oba Španělsko). ČK: 72. Krejčí (Česko). Diváci: 18.193.
Česko: Kovář - Coufal, Zima, Ladislav Krejčí II, D. Jurásek - Král, Červ (84. Souček) - Ambros (75. Vlček), Hložek (84. Kabongo), Provod (66. Šubert) - Naderi (66. Hopi). Trenér: Denia.
Španělsko: Simón - Porro (76. Pubill), Cubarsí, Huijsen, Cucurella - Zubimendi, Ruiz (76. Pedri) - Pino (66: Merino), López (82. De Frutos), Baena - Torres (66. Fernández). Trenér: De la Fuente.
1.
Španělsko
5
5
0
0
14:5
15
2.
Anglie
5
4
0
1
16:4
12
3.
Chorvatsko
5
1
0
4
5:16
3
4.
Česko
5
0
0
5
2:12
0
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