338 zápasů ani ťuk. Pak přepsal "nový Beckham" historii a telefon se mohl zbláznit

Ve svých předchozích 338 soutěžních zápasech nikdy nevstřelil gól z přímého kopu. V úterý se Declan Rice precizními trefami z této standardní situace prosadil proti Realu Madrid hned dvakrát během dvanácti minut a pomohl fotbalistům londýnského Arsenalu v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů k vítězství 3:0 nad obhájcem trofeje.

Záložník Arsenalu Declan Rice slaví jeden ze svých dvou gólů do sítě Realu Madrid v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů | Foto: Reuters

Londýnský rodák je vůbec prvním hráčem v historii, který dal v utkání vyřazovací části Ligy mistrů dva góly z přímých kopů.

"Nevím, jestli mi někdy vůbec dojde, co jsem dokázal. Je to historický večer," rozplýval se šestadvacetiletý záložník.

"Právě jsem zapnul telefon a úplně se to zbláznilo," smál se Rice nad přívalem zpráv a gratulací.

"Trochu mi dochází slova a jsem strašně šťastný. Myslím, že až za pár let pochopím, že to, co jsem dnes večer udělal, bylo opravdu výjimečné," doplnil.

Svým dvojitým úderem "smrtelně zranil" rekordmana v počtu vítězství, jak napsal španělský deník Marca.

"Kdo by si pomyslel, že Declan Rice dokáže proměnit přímý kop jako Beckham?" přidal se britský list Guardian s přirovnáním k legendárnímu exekutorovi.

Se slavným anglickým fotbalistou si však Rice asi nenapíše. "Nemám to štěstí mít jeho číslo," přiznal.

Arsenal do zápasu s Realem neproměnil přímý kop skoro čtyři roky. "Takhle jsme neskórovali od roku 2021," věděl kouč Mikel Arteta.

"A teď hráč, který nikdy předtím nedal gól z přímého kopu, vstřelil dva během dvanácti minut," divil se španělský trenér. "Samozřejmě, je za tím jeho kvalita i mnoho hodin tréninku," vyzdvihl Arteta.

"Jasně že to trénuju," souhlasil Rice. "Zatím ale moje přímáky narážely až příliš často do zdi nebo mířily mimo," přiznal.

Proti Realu je však nasměroval ideálně. V 58. minutě nejprve z velké dálky zakroutil míč kolem zdi do branky.

"Viděl jsem zeď a pozici brankáře, tak jsem do toho prostě šel," prozradil jednoduchý recept.

O zmiňovaných dvanáct minut později poslal do šibenice další trefu. "To už jsem jen měl sebevědomí, které jsem potřeboval," holedbal se Rice.

"Pokud je někdo schopný trefit míč tak čistě, je to Declan," pokračoval kouč Arteta ve chvále. "Zvládnout to v tak důležitém zápase proti jednomu z nejlepších brankářů světa je ohromující," doplnil.

"Těžko se to popisuje, je to nejlepší pocit na světě," liboval si Rice. "Teď je před námi ještě odveta," upozornil vzápětí.

Arsenal má postup do semifinále na dosah. Všech jedenáct anglických týmů, které v minulosti vyhrály úvodní čtvrtfinále Ligy mistrů o tři a více gólů, pak postoupilo.

"I když vedeme 3:0, individuální kvalita Realu je děsivá. A Bernabéu je Bernabéu, během večerů Ligy mistrů se tam dějí zvláštní věci," zdvihl Rice varovný prst v připomínce častých obratů "Bílého baletu".

Chceme tuhle soutěž vyhrát, ale musíme jít krok po kroku," apelovala hvězda Arsenalu.

Bývalý spoluhráč českých reprezentantů Tomáše Součka a Vladimíra Coufala z West Hamu, dovedl v červnu 2023 jako kapitán v pražském Edenu k triumfu v Evropské konferenční lize právě "Kladiváře".

O měsíc později zamířil do Arsenalu. BBC tehdy uvedla, že s bonusy se může přestupní částka vyšplhat až na rekordních 105 milionů liber (asi 2,9 miliardy korun).