"Šmatlavé" kolo Buggyru nezastavilo. 24hodinovou dřinu proměnila ve vítězství

Vůbec první čtyřiadvacetihodinovka odjetá v kuse znamenala pro tým Buggyra ZM Racing další náročnou zkoušku. I přes velké technické problémy to byl nakonec znovu vítězný vytrvalostní závod.

Zaseklé kolo kvůli rozbité nápravě a následně 40 minut v boxech by v každém jiném okruhovém závodě znamenaly konec nadějí. Jenže ve čtyřiadvacetihodinovce umírá naděje poslední.

Tak to bylo o víkendu i v portugalském Portimau, kde si nakonec kvarteto Aliyyah Kolocová, Adam Lacko, David Vršecký a Jarek Janiš dojelo pro velmi cenné vítězství ve třídě GT4.

V závodě, který nebyl na rozdíl od jiných podniků šampionátu 24H Series rozdělený na dvě části a jel se celý v kuse, se Mercedes-AMG GT4 se startovním číslem 416 brzy dostal do vedení své kategorie.

Jenže v sobotu v podvečer přišla velká komplikace. Za volantem právě seděl Lacko, když v tom se zablokované levé přední kolo jen ploužilo po trati. Došlo k závadě na zavěšení, kterou mohla napravit pouze práce mechaniků v boxech.

"Nejdřív jsem myslel, že to je defekt. Jenže přední kola nešla vůbec zatáčet. Kluci v boxech naštěstí závadu docela rychle opravili a mohli jsme se vrátit do boje. Byly to ale nervy," přiznal český jezdec.

Po téměř čtyřiceti minutách hektické práce v garáži bylo vše v pořádku a Mercedes-AMG zase vyjel na trať. Patřilo mu druhé místo, byť se ztrátou více než dvaceti kol na lídra. Ovšem posádka i všichni členové týmu byli dál bojovně naladěni a věřili v úspěch.

A připravenému štěstí přeje. Čtyři a čtvrt hodiny před koncem závodu se v průběžném pořadí kategorie GT4 objevilo jméno Buggyra ZM Racing znovu na prvním místě.

Také rivala v boji o konečný triumf, Toyotu Supra francouzské stáje W Autosport, dostihly technické problémy a musel do garáže. Po návratu na okruh z toho byl rázem náskok 23 kol pro Buggyru, který si posádka Kolocová, Lacko, Vršecký a Janiš pohlídala až do vítězného konce.

"Nebylo to lehkých 24 hodin. Měli jsme technické problémy, ale jezdecky jsme to všichni čtyři zvládli na jedničku. Samozřejmě velké poděkování patří mechanikům, kteří naše trable s autem zvládli také na jedničku," uvedl v cíli evropský šampion v závodech tahačů na okruzích Lacko,

Za nesmírné nasazení svých lidí si navíc šéf Buggyry Martin Koloc odnesl cenu "Spirit of Race Award" určenou pro tým, který projevil největšího sportovního ducha.